La pequeña guerra de "La Encarrilá"

Las obras para abrir el paso de Pajares al ferrocarril del Noroeste, que culminaron en 1884, siguen asombrándonos, tanto por la audacia que tuvo en su momento asumir aquel proyecto, como por el despliegue de medios empleados y la cantidad de trabajadores que estuvieron en ellas. Como el objetivo final era unir Asturias con la Meseta por una vía de hierro, esta aventura industrial fue llamada popularmente "La Encarrilá" o también "La Ferrocarrilá", siguiendo la costumbre decimonónica de bautizar de esa forma a los grandes acontecimientos históricos, como "La Francesá" o "La Carlistá".

El recordado periodista lenense Constantino Rebustiello, que a pesar de haber fallecido en 1981 sigue siendo una fuente indispensable para quienes intentamos contar la historia de nuestras cuencas mineras, escribió una vez que los peones de "La Encarrilá" cobraban un jornal de tres pesetas: lo mismo que se recibía entonces en Castilla por labrar la tierra durante una semana. Pero, a pesar de esta oferta, fue difícil encontrar asturianos que quisiesen dejar el campo para emplearse en un trabajo tan duro y en 1881 hubo que buscar braceros en Vizcaya, al año siguiente en Andalucía e incluso en el invierno de 1883 se llamó a un contingente de 200 italianos.

Sin embargo, todo era insuficiente y siguieron viniendo obreros de toda Europa, principalmente húngaros y franceses, la mayor parte de estos últimos en calidad de personal especializado. Muchos llegaron dispuestos a dejarse la piel para volver a casa con algo de dinero; aunque, como siempre sucede en estos escenarios, también abundaron los aventureros y rufianes que nunca faltan donde corre el dinero. De manera que fue inevitable que se repitiese el mismo choque entre los sosegados nativos dedicados a la apacible vida campesina y los bárbaros y embrutecidos foráneos, que tan bien narró don Armando Palacio Valdés en "La aldea perdida", novelando lo sucedido en los inicios de la minería lavianesa.

Y es que en este tipo de situaciones siempre se repiten los mismos problemas. El director del Museo del Ferrocarril de Asturias, Javier Fernández, ha comparado lo que sucedía en aquel momento en Pajares, con el salvaje Oeste: "Todo esto ocurre en la misma época en la que los americanos están a tiros con los indios y el mundo a veces es más parecido de lo que creemos. Aquí la gente también tenía armas".

Los recién llegados lo ocuparon todo; cuando los campamentos provisionales a pie de obra resultaron insuficientes, no se dejó hórreo ni cuadra sin habitar, pero tampoco huerta sin destrozar, ni moza sin provocar, riéndose del recato de los lugareños. Muchos hombres que habían vivido la tranquilidad de sus lugares de origen se embrutecieron aquí por la dureza de un trabajo que los acostumbraba a convivir diariamente con la muerte.

A mediados de 1882 ya se calculaba que los accidentes en la rampa de Pajares habían causado más de cuatrocientas bajas entre muertos y heridos, sin contar los numerosos enfermos a causa del clima extremo del país, las víctimas de reyertas y los afectados por contagios contraídos por el trato con prostitutas, que se habían acercado hasta Puente los Fierros atraídas por el dinero rápido.

Sobre todo los fines de semana, la única ley vigente en "La Encarrilá" era la del más fuerte y parecía que aquella sociedad coyuntural estaba regida por un mago maléfico que transformaba a los hombres en lobos convirtiendo su sudor en sangre tras mezclarlo con monedas y alcohol en la redoma de unas reyertas donde nunca faltaban las navajas y las pistolas.

Lo cierto es que, a pesar de que las costumbres de los extranjeros chocaban con las autóctonas, los mayores problemas se suscitaron entre asturianos y gallegos y en Pajares se inició un enfrentamiento entre las dos comunidades que, como ya he contado en otra ocasión, iba a prolongarse más tarde en nuestras minas hasta bien entrado el siglo XX. Lo más curioso –aunque nunca se ha analizado esta cuestión– es que en la pugna tuvo mucha importancia el afianzamiento de las identidades regionales. Para verlo, nos vamos a fijar en algunos detalles que se pudieron ver en 1883, cuando ocurrieron los sucesos de mayor gravedad.

En el verano de ese año, la tensión mal contenida derivó en un choque multitudinario entre los dos colectivos que se saldó con tres muertos y treinta y un heridos graves. La alarma por este suceso llegó hasta el Congreso, donde en la sesión del 9 de julio intervino el presidente del Gobierno, Práxedes Mateo Sagasta para exponer su opinión con una claridad que en nuestros días le habría costado su carrera política: "Mientras en las obras no hubo sino asturianos, las cosas marcharon bien, con vino, mujeres y todo, pero apenas entraron a tomar parte los gallegos dieron principio los conflictos originados sin duda en la poca amistad que se profesan los unos a los otros".

Cuatro meses después, volvió a repetirse el conflicto. El investigador José Luis Fernández García, estudioso de los pormenores de la rampa de Pajares, ha recogido esta crónica publicada por "El Diario de Lugo" de 28 de octubre de 1883: "Empezó por la tarde con el disparo de algunos tiros. Los gallegos y los asturianos que trabajaban en las secciones primera y segunda formaron dos bandos y durmieron en los montes. El viernes se dirigieron unos 800 asturianos, al son de la gaita, a tomar las alturas de Establón, donde estaban los gallegos, según parece, en número superior, y a los gritos respectivos de ¡Viva Asturias! y ¡Viva Galicia! se acometieron con saña resultando más de veinte heridos, algunos de los cuales ya han muerto".

"Al día siguiente" –prosigue el relato periodístico– "se personaron en Puente los Fierros el gobernador de Oviedo, el comandante de la Guardia Civil, un teniente y veinticuatro números para reducir a algunos grupos de revoltosos que se habían tirado al monte portando armas y dinamita. Hubo otros nueve heridos, uno de ellos grave, con dos balazos, y fueron detenidos unos cuarenta trabajadores. Nos llama la atención saber que cuando los asturianos fueron conducidos formando una cuerda de presos hasta la cárcel de Pola de Lena, al cruzar los pueblos, seguían lanzando gritos de ¡Viva Asturias!".

La repetición de esos incidentes hizo que una parte de la prensa planteara la posibilidad de que pudiesen estar instigados por la propia empresa del Noroeste para justificar de esta forma los continuos retrasos en las obras que estaban ya a punto de culminar; pero lo cierto es que el mal ambiente se mantuvo hasta que los gallegos, que en su mayor parte se dedicaban a labores de cantería, fueron volviendo a sus lugares de origen, según iban finalizando los trabajos.

Rebustiello, que tuvo ocasión de conocer a algunos testigos de "La Encarrilá", anotó un episodio acaecido en Malvedo que demuestra como también se produjeron enfrentamientos con los propios habitantes de la zona, aunque estos fueron por otros motivos. Allí se había instalado un hospitalillo para atender a los numerosos accidentados en el trabajo, entre los que llegaban a veces heridos de mucha gravedad, por una voladura mal calculada, una roca desprendida o una mala caída, sucesos muy frecuentes en un trazado tan difícil, jalonado con pendientes imposibles y gigantescos farallones que hubo salvar con un elevado número de túneles.

Una tarde, el grupo que traía en una camilla a un compañero que no parecía muy grave, dejó de lado el camino, como habían hecho otras veces, para atajar por un sembrado, pero su dueño les dio el alto con una escopeta instándoles a pasar por donde debían. Ellos tiraron de navaja para seguir adelante y entonces el de Malvedo hizo un solo disparo, pero tan certero que mató a uno de los bravucones. El campesino fue juzgado y se tuvo en cuenta la legítima defensa. Rebustiello concluyó su crónica, tal vez con algo de inocencia, señalando que "con aquel accidente la paz volvió para siempre a las aldeas de Pajares".

Por fin, el 15 de agosto de 1884, una vez concluida la llamada rampa de Pajares en el tramo entre Puente los Fierros y Busdongo, el rey Alfonso XII y su esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, acompañados por el presidente del Congreso, abrieron con una ceremonia solemne y pacífica el paso ferroviario entre Asturias y el resto del país. Mucha historia para dejar que se pierda.