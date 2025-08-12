Torneo de bolos, concurso de tortillas y música animan las fiestas de Tuilla
Tuilla inicia el próximo viernes las fiestas en honor a Nuestra Señora del Amparo. El programa de la primera de las tres jornadas festivas se abre con la misa en la iglesia parroquial. Habrá torneo de bolos, pasacalles y la lectura del pregón a cargo de Quinto Serrano Fernández antes de la verbena, amenizada por el dúo "Clave de So" y DJ Tino. El sábado, desde las doce del mediodía, el campo de fútbol del Candín albergará el trofeo Nuestra Señora del Amparo, que disputarán el Tuilla y el Sporting Atlético. Por la tarde, se celebrará el concurso de tortillas y habrá juegos infantiles antes de la verbena con Gabino Shuso y DJ Tino. Los festejos finalizan el domingo con el reparto del bollo y la jira.
