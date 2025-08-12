Las visitas guiadas por Aller van "a todo tren"

Las rutas por el concejo agotan sus plazas y los turistas llenan los vagones del "ferrocarril"

L. Díaz

Cabañaquinta

El verano ya está avanzado, y con él las numerosas actividades turísticas y culturales que ofrece en estas fechas el concejo de Aller. Visitas guiadas por su patrimonio románico y etnográfico, rutas teatralizadas, sendas naturales y el esperado tren turístico, con cuatro itinerarios, son las principales.

Precisamente el tren turístico es una de las actividades más esperadas, tanto por los visitantes, como por los propios vecinos, que pueden aprovechar para conocer su concejo. Hasta el 31 de agosto ofrece cuatro rutas: Moreda-La Casona- Murias y retorno a Moreda (días 17, 19, 23, 26 y 30 de agosto, con seis horarios distintos) ; Cabaquinta-Uries y retorno a la capital del concejo (días 14,16, 21, 24, 28 y 31, también con seis horarios); Felechosa-Collanzo-Casomera-Felechosa (días 20 y 27) y por último, L’Escuyu-Alto de Coto Bello y vuelta al punto de partida (este requiere de reserva previa, los días 15, 22 y 29)

La ruta teatralizada a Xurbeo tiene sus plazas agotadas en agosto, pero sigue teniéndolas para septiembre. También habrá visita al Románico el día 31.

