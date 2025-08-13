Casas en ruinas, bancos con "clavos asomando" y sin fibra óptica: los vecinos alertan del "abandono" del barrio Urquijo de La Felguera

Indignación de los vecinos del centenario barrio Urquijo de La Felguera ante el "abandono" que sufre este espacio urbano, uno de los más emblemáticos de Langreo. La asociación vecinal del barrio, presidida por Emilio Silva, se queja del "peligro" que supone el mal estado de la pérgola, la suciedad del entorno, el deterioro de alguno de los edificios y la ausencia de fibra óptica, entre otros problemas.

Los vecinos alertan del "abandono" del barrio Urquijo

Así lo explicó Silva, que hizo hincapié en el "grave riesgo" que supone la situación de la pérgola. "Es un peligro para los niños que juegan por la zona y para las personas mayores, que tampoco pueden sentarse en los bancos porque están llenos de clavos asomando. Eso se suma la suciedad y la maleza que hay en otras zonas, como el entorno de la cancha, que es un foco de insalubridad". También alertó Silva sobre una casa "que está en estado ruinoso y que está habitada por una familia. Ya hemos avisado al Ayuntamiento, pero no nos ha hecho caso".

Referente

El barrio Urquijo es uno de los referentes arquitectónicos del paternalismo industrial. El barrio obrero –que forma parte del catálogo urbanístico de Langreo– fue impulsado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera. La construcción del poblado, basada en los planos proyectados por el arquitecto Rodríguez Bustelo, finalizó en el año 1918.

"Como está protegido nos dicen que hay que cambiar el plan urbano para que llegue la fibra óptica. Que lo cambien o que busquen otra solución, pero no es normal porque cada vecino tiene que buscarse la vida para tener internet", concluyó Silva.