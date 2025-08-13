Detenido en Langreo por vender heroína: la Policía da por desmantelado este "punto negro" de tráfico de droga

La Policía Nacional ha detenido a un vecino de Langreo por vender drogas duras, principalmente heroína, en Ciaño. Se trataba, tal y como apuntan desde la investigación, de un "punto negro" de venta de esta droga en Asturias. En el registro del domicilio del arrestado, que ha ingresado en prisión, se encontraron 30 gramos de heroína.

Tal y como explicaron desde la Policía Nacional, los miembros de la Brigada Local de Policía Judicial venían siguiendo "desde hace tiempo" los pasos de "un conocido individuo, del que se tenía información sobre su vinculación con el tráfico de drogas". Esta persona había sido detenida ya dos veces en los últimos meses por los mismos hechos, si bien durante unos meses había dejado de vender y había se había apartado de su actividad delictiva.

Sin embrgo, nuevas informaciones, y las quejas vecinales recibidas en la Comisaría de Langreo, "reactivaron la investigación". Los agentes avisaron a la autoridad judicial el pasado mes de julio de que el ahora detenido había retomado su actividad.

Tras varios servicios de seguimiento y vigilancia, tanto sobre el arrestado como en su domicilio, "se confirmó" que el hombre "realizaba continuos contactos con habituales consumidores de drogas".

Vigilancia

El pasado11 de agosto se estableció una nueva vigilancia sobre el investigado, "observando cómo salía de su casa y se dirigía a la estación de tren de Ciaño, donde entregó a un individuo que allí esperaba un pequeño paquete".

Tras confirmar la Policía que se trataba "de una nueva entrega de droga", se procedió "a la detención del investigado, realizando una custodia del domicilio para evitar la destrucción de posibles pruebas, a la vez que se solicitaba mandamiento de entrada y registro al Juzgado de Instrucción de Guardia de Langreo". Una petición que el tribunal aceptó. En el registro, intervinieron unos 30 gramos de heroína, 900 euros, comprimidos de metasedin, una balanza de precisión y otros útiles para el tráfico de drogas".

Tras la instrucción del atestado, el detenido pasó a disposición judicial, habiendo decretado el ingreso en prisión del detenido.

Con esta actuación la Policía "da por desarticulado uno de los puntos negros más activos de Langreo en la venta de heroína al menudeo".