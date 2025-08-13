Mieres diseña una nueva concejalía que se encargará de atraer inversiones al concejo: Teresa de la Fuente será su responsable

El equipo de gobierno de Mieres (IU) volverá a estar completo desde mañana, jueves, día 14 de agosto, cuando tome posesión de su cargo como concejala Teresa de la Fuente, que relevará a Rocío Antela, edil de Cultura que dimitió por motivos personales el mes pasado. De la Fuente asumirá la cartera de Proyectos Estratégicos, de nueva creación. Cultura, como ya se había anunciado, quedará para Nuria Ordóñez.

"Teresa de la Fuente tiene muchos años de experiencia en la gestión municipal, como responsable de la búsqueda de financiación para los grandes proyectos del concejo", subrayó el alcalde mierense, Manuel Ángel Álvarez. Ahora "asumirá responsabilidades políticas como edil, y será la responsable de una concejalía de nueva creación", la de Proyectos Estratégicos (que se incluye en el área más amplia de Desarrollo Sostenible).

Su función será la de "liderar las grandes propuestas para el futuro del concejo, dentro de nuestra estrategia para captar población y atraer inversiones, para garantizar la calidad de vida y generar empleo", recalcó el Regidor. Además de Proyectos Estratégicos, también asumirá las competencias de Medio Ambiente, que hasta ahora llevaba Nuria Ordóñez, que se hace cargo de Cultura.

El Alcalde apuntó que "el gobierno de Mieres está movilizando una importante inversión para mejorar la calidad de vida en el concejo. Tan solo en Deportes hay 5 millones en distintas actuaciones, como la transformación de Oñón en el polideportivo más moderno de Asturias o las primeras pistas de tierra batida de las Cuencas, en Turón". Además, "por primera vez en mucho tiempo, se reciben inversiones empresariales millonarias, como el proyecto de Talleres Alegría".

Todo ello se une, recalca Manuel Ángel Álvarez, a la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación, "que es un paso muy importante para contar con un urbanismo moderno y sostenible". De ahí la importancia de "contar con una concejalía específica para trabajar en los nuevos proyectos estratégicos".