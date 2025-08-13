Mieres llora a Tito Rodríguez, "símbolo del compromiso" con su municipio

Mieres llora a Laudelino Rodríguez García, "Tito", fallecido el pasado lunes a los 93 años. Destacados representantes de las instituciones, el deporte, la cultura y el tejido asociativo destacaron ayer la "profunda huella" que deja Rodríguez, impulsor hace 53 de los premios "Mierense del Año". Todos ellos le recuerdan como una "buena persona", siempre "dispuesto a ayudar" y muy implicado con Mieres.

Así lo expresó Manuel Ángel Álvarez, regidor mierense. "Laudelino es un hombre que simboliza el compromiso y la generosidad con Mieres. Tito fue una buena persona, amable y educado, dialogante y moderado, con enorme sentido común y capaz de aunar voluntades para conseguir el bien común".

También resaltó el alcalde que "dedicó buena parte de su vida a dar cuenta de los éxitos deportivos pero también del impagable trabajo que hacen los clubes deportivos en Mieres para fomentar el deporte base. Tito fue también la persona que impulsó los ‘Mierenses del Año’, unos galardones muy importantes en nuestro concejo que premian la excelencia y el compromiso, que reconocen trayectorias vitales y profesionales, que muestran el talento que hay en el concejo".

Para Álvarez, "es un día triste para el concejo, la pérdida es muy importante. Queremos trasladar públicamente nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, tienen que saber que todo Mieres llora hoy la pérdida de Laudelino".

Rodríguez era conocido en todo el concejo como "Tito" y por el seudónimo con el que firmó ("Tito Rogar") durante muchos años las crónicas deportivas del Caudal Deportivo, primero en el desaparecido diario "Región" y luego en LA NUEVA ESPAÑA. Luis María García, presidente del club caudalista y exalcalde de Mieres, definió a "Tito" como un "gran aficionado" al equipo de su localidad. "Últimamente, por su salud, estaba un poco más apartado, pero siempre me llamaba al final de los partidos para ver cómo habíamos quedado. También hizo una gran labor con los premios, que medio siglo después siguen vigentes. Vamos a notar mucho su falta, Mieres pierde un prohombre".

El fotógrafo José Ramón Viejo fue, junto al Club Deportivo Turón, el último en recibir el premio "Mierense del Año". "Ya no pudo acudir al acto y se leyó un escrito que había preparado. Tito era una persona ejemplar, muy cordial en el trato y siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Y toda su vida tuvo una gran implicación con la sociedad mierense en su conjunto y con el mundo del deporte en particular".

Ismael María González Arias, escritor y exdirector de la Casa de Cultura de Mieres, colaboró con Rodríguez en la organización de los premios "Mierense del Año". Era una persona de una humanidad tremenda, de una bondad enorme. Y con un gran amor por Mieres y al que la gente también apreciaba mucho. Para Tito, su paraíso era esto".