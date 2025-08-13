"Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda" en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen

La promoción de 60 pisos de alquiler para jóvenes que se construye en Langreo Centro, en la parcela que se utilizaba como aparcamiento provisional, es “un buen impulso para Langreo y no cierra la puerta a futuras colaboraciones que podamos tener con el Ayuntamiento para solventar la tensión en el mercado de la vivienda que existe en La Felguera”, aseguró el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la visita que realizó a las obras. El distrito langreano es la única área de las Cuencas que será declarada zona tensionada, lo que permitiría aplicar medidas en el mercado de la vivienda para rebajar los precios del alquiler. Junto a La Felguera habrá otras quince en la región.

“Estamos trabajando en la declaración de zonas tensionadas y tendremos el expediente resuelto a lo largo del otoño”, apuntó el Consejero. La promoción de viviendas de Langreo Centro es, destacó el Alcalde, Roberto García, “un proyecto muy interesante y muy necesario”. “Es una medida que puede ayudar a distender el mercado”, añadió el regidor.

“La Felguera se presenta como una zona tensionada por la alta carestía de los precios de alquiler de la vivienda, que no están acordes con los bajos salarios y pensiones que percibe la mayoría de los habitantes del distrito, sobre todo aquellos jóvenes que tiene trabajos precarios”, remarcó Roberto García, que hizo hincapié en el interés que ha despertado la promoción de viviendas de Langreo Centro. “Si apuntamos a los vecinos que nos están comentando que van a presentar solicitudes tendríamos que pensar ya en una segunda o tercera fase”, manifestó.

Inversión

“Este será un pequeño paso, pero serían precisas más promociones”, trasladó García. “Somos conscientes de las necesidades”, afirmó Ovidio Zapico,, que destacó que las viviendas que se construyen en La Felguera tendrán «un alquiler asequible». El Consejero situó en 18,5 millones la inversión en este mandato en vivienda, con la construcción de 116 pisos, en los cinco municipios de la comarca del Nalón. Entre ellos se encuentran los 60 de Langreo, que costarán ocho millones de euros, o 48 en Laviana, cuyas obras comenzarán en septiembre.

Aludió también el Consejero al aumento de población en la región debido a “los buenos indicadores económicos”, que ha permitido no bajar de millón de habitantes y situarse en 1.016.0000 personas. “También se crece en la Cuenca, y en Langreo el pasado año el censo aumentó en 300 habitantes, lo que va a exigir más vivienda pública y hay que estar preparados para dar respuesta”, comentó Zapico ante los pisos de alquiler de Langreo Centro.

Este proyecto, que había quedado aparcado hace años, empezó a tomar forma tras la primera reunión que mantuvieron en este mandato el Consejero y el alcalde de Langreo. La obra se inició a principios de julio y tiene un plazo de ejecución de veinte meses, por lo que estará concluida para principios de 2027.

PERI de El Puente

El consejero de Ordenación del Territorio trasladó su “compromiso” con el barrio langreano de El Puente. “Hay una implicación total por parte de la Consejería” indicó. El Gobierno regional prevé “culminar la reserva regional de suelo este año, lo que nos habilitaría para empezar a pensar en la adquisición de terrenos a lo largo de 2026”, señaló Zapico. La Consejería está redactando el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente para la ordenación de los terrenos liberados por el soterramiento del trazado ferroviario.