La reubicación de los laboratorios completa el traslado de Minas a Mieres

La Universidad de Oviedo ejecuta obras de reforma en la Escuela Politécnica de Mieres para habilitar los laboratorios donde docentes e investigadores realizarán las prácticas en la antigua Escuela de Minas. A esta actuación, que ya está en marcha y cuesta 514.250 euros, se suma la reubicación de los equipos de los laboratorios, con el que se completará el traslado de los estudios de Oviedo a Mieres. Este contrato, licitado meses atrás, tiene un presupuesto de 120.500 euros. Son, en total, 634.750 euros para las dos actuaciones.

Las titulaciones de la antigua Escuela de Minas se imparten en el campus de Barredo desde el curso 2023-2024 tras el polémico traslado que acabó en los tribunales. La empresa adjudicataria de la obra para habilitar los laboratorios en el campus de Mieres, Taresco Ingeniería y Construcción, tiene un plazo de ejecución de seis meses. Para el traslado de los equipos y de material diverso a las instalaciones de Barredo se precisan dos meses.

La superficie afectada por las obras que se ejecutan para habilitar los laboratorios se acerca a los 800 metros cuadrados. El lugar elegido por la institución académica asturiana para habilitar los laboratorios es la parte superior del garaje norte del edificio científico-tecnológico, que está comunicada con la zona docente.

Esa área será acondicionada por la Universidad para que albergue cinco laboratorios a los que se trasladará "el equipamiento de los laboratorios ubicados anteriormente en la antigua Escuela de Minas de Oviedo", según recoge el proyecto. El inmueble de la calle Independencia –antigua sede de Minas– se convertirá en el edificio de gobierno de la Universidad y ya se están abordando diversos trabajos. La redacción del proyecto de acondicionamiento del inmueble ya está contratada.

La planta baja de la Escuela Politécnica de Mieres dispone de dos espacios destinados a aparcamiento cubierto que están comunicados con el resto de las dependencias destinadas a uso docente. En el que está ubicado en la zona norte se habían realizado ya actuaciones de redistribución para adecuarse a las nuevas necesidades del centro. Debido a ello se redujeron las dimensiones del espacio destinado a estacionamiento para ganar superficie para el uso docente. En esta reordenación de dependencias se utilizará todo el espacio disponible tanto para los laboratorios como para abrir un pasillo que comunicará tres de ellos y un área de carga y descarga de material de los laboratorios y para su almacenamiento provisional.

El edificio de la Escuela Politécnica de Mieres tiene una superficie construida de 64.535 metros cuadrados repartidos en una planta sótano y cuatro alturas. Se construyó hace 25 años y tiene dos amplios patios que aportan luz natural a las aulas.

El espacio que se acondiciona cuenta con instalaciones de iluminación y de saneamiento. Además, en la última intervención realizada en esta zona, se instaló un sistema de ventilación con recuperador de calor en previsión de futuras actuaciones de redistribución para los laboratorios.

La actuación incluye la redistribución de un laboratorio existente, el de máquinas eléctricas. Los nuevos espacios tendrán una superficie que oscilará entre los 103 metros cuadrados del más pequeño hasta los 172.

Concurso

Cinco empresas presentaron ofertas en el concurso convocado por la Universidad de Oviedo para la reordenación de espacios en el edificio del campus de Mieres. El contrato fue licitado el pasado mes de marzo y las obras se iniciaron semanas atrás.

Con el traslado del material de los laboratorios a Barredo, indica el proyecto, se "ultimará el proceso de traslado de las titulaciones antes impartidas" en el edificio de la calle Independencia y se pueden desarrollar las obras de rehabilitación para acondicionarlo para nuevos usos. El aumento de ingreso en los seis grados que se cursaron en Mieres en el curso que acaba de concluir alcanzó el 32,4 por ciento, con 134 nuevos estudiantes universitarios. La matrícula en el campus de Barredo superó en este último ejercicio académico la cifra de 600 estudiantes.