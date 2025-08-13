Visita institucional de Langreo a FIDMA

En el día de ayer tuvo lugar la visita institucional a las empresas presentes en FIDMA con especial vinculación con el conejo de Langreo. El alcalde, Roberto García, en compañía de otras autoridades y representantes de diferentes entidades, encabezó la visita de rigor a organismos y empresas estrechamente vinculadas con el concejo langreano. Más en concreto, acudió al recinto ferial Luis Adaro acompañado de representantes de todos los grupo municipales. También formaron parte de la visita Vicente Zapico (Cámara de Comercio), Rosa Roces (Inoxnalón), Marta Pérez y Sara Cillero (Valnalón), Pablo Llana (Empresarios del Nalón), Fidel Fernández (La Cuenca del Nalón), Sara Menéndez (Unión de Comerciantes), Jorge Vallina (Global Consultoría Técnica) y una amplia representación de la empresa Bayer, encabezada por su director, Jorge Álvarez.

Jorge Álvarez, director de la planta asturiana de Bayer, explica la muestra del pabellón de Langreo. / Cedida a LNE

Después de la recepción, que tuvo lugar cerca de la puerta principal del recinto ferial. la expedición hizo un recorrido por los stands del propio Ayuntamiento de Langreo, Ayuntamiento de Oviedo, Banco Sabadell Herrero, Fundación Cajastur, Universidad de Oviedo, COGERSA, CADASA, Migaya, Iniciativa pol asturiano, Ayuntamiento de Carreño, Ayuntamiento de Mieres, RieraDuval, MotorFox, Masaveu, Ayuntamiento de Gijón y Pabellón del Principado de Asturias.

La Corporación Masaveu, presente en la Feria de Muestras de Gijón

Uno de los pabellones visitados fue el de la Corporación Masaveu, que exhibe una selecta colección de nueve obras procedentes de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y de la colección privada de Fernando Masaveu. Esta muestra, que continúa la línea expositiva iniciada en ediciones anteriores, establece un diálogo artístico con Estados Unidos desde dos enfoques complementarios. Por un lado, se presentan por primera vez seis lienzos de los españoles José Guerrero y Esteban Vicente; por otro, completan la muestra tres escultores estadounidenses: Alexander Calder y Tony Smith, y el joven Kai.

José Luis Sáenz de Santamaría, responsable de Relaciones Institucionales de la Corporación Masaveu, charla con el alcalde de Langreo, Roberto García. / Cedida a LNE

La exposición sirve también como escaparate de la actividad internacional de Corporación Masaveu, presente en distintos puntos de EE. UU. y con más de 180 años de historia como empresa familiar comprometida con la sostenibilidad, la innovación y la expansión global.