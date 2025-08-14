Adiós a Tito Rodríguez, "de profunda humildad, un ejemplo para Mieres"

La iglesia de San Pedro Apóstol de Mieres acogió ayer, miércoles, el funeral en memoria de Laudelino Rodríguez García, "Tito", fundador y presidente de los premios "Mierense del Año" y durante décadas cronista deportivo, en una primera etapa en el desaparecido diario "Región" y después en LA NUEVA ESPAÑA.

El sentimiento de pérdida estos días es profundo en Mieres. Tito, como era conocido –su seudónimo como cronista era Tito Rogar–, deja una "profunda huella" en el concejo. La sociedad mierense, desde los políticos a las asociaciones, pasando por los clubes deportivos y los colectivos culturales, coinciden en la "grandeza" de Rodríguez, siempre dentro de una "profunda humildad y una humanidad tremenda, un ejemplo".

Su papel con los "Mierense del Año" ha sido referencia durante más de medio siglo, desde 1972 hasta 2025, siempre "buscando la excelencia y el entendimiento, el diálogo". Mieres, coincidían los presentes en el funeral, pierde "a uno de sus referentes. Por su trabajo, por su ejemplo. Vamos a echarlo mucho en falta". La que más, su viuda, Ceferina Crespo, su gran apoyo, la persona que "siempre lo ayudó y le permitió seguir adelante con sus proyectos".

Tras la ceremonia en Mieres, Rodríguez recibió cristiana sepultura en el cementerio de Ferreros, en Ribera de Arriba.