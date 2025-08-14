Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida
Samary M. M. tiene 35 años
M. Á. G.
Langreo
La mujer de 35 años de Langreo que llevaba desaparecida desde el pasado 25 de julio ha sido hallada sana y salva. El caso de la desaparición había sido notificado por la familia a través de la plataforma de la asociación Sos Desaparecidos. Según la información expuesta, Samary M. M. desapareció el 25 de julio en Langreo. La misma plataforma ha desactivado la alerta, después de que la mujer haya aparecido.
Samary M. M. tiene 35 años, mide 1,70 y tiene complexión normal. Cabello de color negro, ojos marrones, tatuajes y sufre cojera. En la alerta inicial se explicaba que, si alguien sabía de su paradero, podría ponerse en contacto con el número de teléfono 868286726.
