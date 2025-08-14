Licitada la ampliación del centro TIC de El Entrego por la quinta parte de la inversión original
La obra quedó desierta en octubre y el presupuesto ha bajado de 10 a 1,7 millones
Miguel Á. Gutiérrez
La licitación de la ampliación del centro tecnológico de El Entrego quedó desierta el pasado mes de octubre, tras salir a concurso con un presupuesto de diez millones de euros. Nueve meses después, la obra (con cargo a los fondos mineros) vuelve a licitarse, si bien por el camino el proyecto –"redimensionado" por el Principado– ha perdido bastante peso. Ahora su coste será de 1,7 millones, menos de la quinta parte del presupuesto original.
Esa inversión (de 1.727.800 euros exactamente) se distribuirá en dos anualidades: 634.177 euros este año y 1.093.702 en 2026. El plazo de ejecución del edificio es de seis meses y la licitación corre a cargo de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de septiembre.
El edificio tendrá una superficie construida de 1.284 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta, y "se ajusta a las condiciones actuales de la parcela, sin afectar a los taludes que la delimitan al norte y al sur", señaló el Principado.
Según la memoria del proyecto, se trata de "un edificio funcional y flexible, con espacios interiores polivalentes que permiten su adaptación a distintas actividades. Esto facilitará que los usuarios finales puedan adecuarlo según sus necesidades para dar prioridad a usos productivos", expusieron responsables regionales. La planta baja albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos.
Ordenador cuántico
Estos espacios serán divisibles y contarán con doble altura, lo que permitirá instalar equipamientos pesados o voluminosos. En la planta alta, se ubicarán las áreas administrativas y un laboratorio. El inmueble dará cabida al primer ordenador cuántico hecho en España, un proyecto desarrollado por científicos del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) y para el que se han logrado siete millones de euros que aporta el Ministerio de Ciencia.
"Será un ordenador único en España y único en Europa, y muy relevante para el futuro de San Martín y de las Cuencas", señaló el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. La oposición en San Martín se ha mostrado muy crítica con la pérdida de fondos de la ampliación del centro TIC. El Principado se defiende asegurando que los ocho millones restantes se quedan en la comarca, ya que se destinarán a la recuperación del río Nalón entre Lada y Riaño. Una obra que en principio había sido comprometida por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
