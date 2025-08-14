Mieres se mueve por la infancia durante todo el verano

Los pequeños de Mieres disfrutan del verano con ocio y actividades , como "Movámonos Xunt@s", los campamentos urbanos que organiza el Ayuntamiento. Ayer, el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, visitó junto a la concejala de Igualdad, Feminismo, Juventud e Infancia, Nuria Rodríguez, a los participantes de esta quincena. En esta edición, hasta 400 niños de entre 3 y 12 años se benefician de esta actividad gratuita.

Cada quince días entra un turno nuevo al campamento. Este viernes concluye la tercera quincena. En ella participan cien niños y niñas del municipio de forma gratuita. Desde el Consistorio califican la iniciativa como un éxito. "Estamos muy satisfechos con la evolución de la iniciativa. Con ella pretendemos facilitar la conciliación de la vida profesional y familiar al tiempo que ofrecer alternativas de ocio y lúdicas a las niñas y niños del municipio. Si a los 400 menores que participan en los campamentos urbanos añadimos el resto de actividades que hemos organizado desde junio, hablamos de más de 1.100 jóvenes. Creo que el trabajo que está desarrollando la concejalía de Juventud está resultando muy positivo. Los números hablan por sí mismos", señaló el Alcalde.

Durante cada turno se ha tratado una temática diferente. En el que concluye este viernes se han trabajado los Derechos de la Infancia de una forma lúdica. Este trabajo con los pequeños es importante para que los conozcan y puedan reivindicarlos. Durante la visita del Alcalde y la concejala, participaron con las niñas y niños en un juego sobre el derecho a tener nombre y conocieron los derechos que les parecen más importantes o aquellos que les llaman más la atención.

En general, el verano en Mieres sirve para que los jóvenes se diviertan, pero aprendan a la vez. "El verano es un momento para disfrutar pero también podemos aprovechar para practicar deporte, disfrutar y aprender. En estos campamentos urbanos pretendemos hacer todo eso mientras se divierten y disfrutan", subrayó Manuel Ángel Álvarez,el alcalde de Mieres del Camino.