Pola de Lena acogerá en octubre una subasta de ganado local

El mercado de ganado de Pola de Lena acogerá el 10 de octubre la celebración de la primera Subasta local de ganado vacuno del concejo. El plazo de inscripción para los interesados se abrirá del 1 de septiembre hasta el día 10 del mismo mes, en la oficina de ganadería del Ayuntamiento situada en el parque de La Ería. Los animales deben ser nacidos y pertenecer a ganaderías locales del concejo de Lena. Los machos deben tener entre 8 y 15 meses y las hembras entre 6 y 15 meses de edad, además de contar con calificación sanitaria y certificado genealógico.

"A diferencia de las subastas celebradas en otros concejos asturianos, que congregan animales de toda España, esta iniciativa se centrará exclusivamente en ganado del concejo, incluyendo tanto xatos como xatas. El objetivo es potenciar y dar visibilidad a la cabaña ganadera local, ofreciendo una plataforma única para los productores de la zona", señalaron responsables del gobierno local de Lena.