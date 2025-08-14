El PP acusa a Adrián Barbón de "tomar el pelo" a los vecinos con el centro tecnológico de El Entrego

El diputado regional del Partido Popular de Asturias, Rafael Alonso, lamentó que las Cuencas "pierdan la oportunidad" de contra con un centro tecnológico "ambicioso" en El Entrego. La licitación de la ampliación del centro TIC –financiado con fondos mineros y que quedó desierta el pasado mes de octubre, tras salir a concurso con un presupuesto de diez millones de euros– ha vuelto a salir a concurso nueve meses después. Ahora su coste será de 1,7 millones, menos de la quinta parte del presupuesto original (10 millones).

Alonso culpó al "Gobierno de Adrián Barbón de tomar el pelo a vecinos y empresas" y de "dejar escapar una oportunidad histórica por la nefasta gestión en otro proyecto más que acumula retraso tras retraso". "Esto es lo único que los asturianos podemos esperar de un gobierno agotado más preocupado de su propio futuro que del futuro de Asturias", señaló

Más dinero

El pasado mes de mayo, el propio Alonso, según remarcó, instó al Principado "a aportar más dinero para mantener el proyecto inicial ya que la remodelación de la que hablaba el Ejecutivo autonómico se traducía en un centro de menores dimensiones porque el dinero no daba para la ejecución del inicialmente previsto, una alerta que hoy se ha vuelto una realidad", concluyó el diputado popular.