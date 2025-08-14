Reforman el tejado de la Botica del Sanatorio de Bustiello, pero los vecinos avisan: "Faltan muchas reformas que hacer"

Bustiello continúa demandando mejoras para conservar sus edificios. A pesar del tejado que se acaba de colocar sobre la botica, la Plataforma Salvemos el Sanatorio de Bustiello considera insuficiente las acciones que se llevan a cabo allí. "Han empezado por la botica. Bien, algo es algo. Pero mientras tanto, el sanatorio y la escuela de niñas siguen calándose como si el tiempo no pasara, o peor, como si pasara solo para destruir. La lluvia cae igual sobre los tejados que no se arreglan, y el abandono no entiende de prioridades parciales", alegan desde la asociación en un comunicado. Cabe recordar que el poblado de Bustiello es Bien de Interés Cultural (BIC), todos sus elementos están protegidos.

Mientras tanto, en esta localidad mierense siguen esperando por un proyecto que no llega. "Esta obra en la botica no nace de una apuesta política estructurada, sino de una mezcla casi improvisada de fondos pendientes, partidas arrastradas y compromisos a medias. Como si el tejado fuese una especie de excusa para decir “algo se hizo”, mientras el resto del conjunto sigue esperando presupuesto, proyecto y voluntad", aseveran los vecinos.

La plataforma pide que se pueda mirar al futuro con las mejoras que aún están pendientes. "No pedimos una idea única, ni una solución mágica. Lo que exigimos es una visión integral, seria y ambiciosa, donde convivan distintos usos que se potencien entre sí. Un modelo de recuperación que piense en el futuro, no solo en lo que se puede parchear este año", indican sus miembros.

Ideas

En esta línea, presentan ideas para aprovechar el conjunto del Sanatorio de Bustiello. "Imaginemos un centro deportivo de referencia, preparado para acoger a deportistas de disciplinas como el ciclismo (de carretera o montaña), el atletismo, el trail, la orientación o los deportes combinados. Y, en realidad, de cualquier deporte que requiera trabajar lo que no cabe en el cronómetro de un entrenamiento diario: salud mental, nutrición, descanso, fisioterapia, prevención, un sitio para concentraciones... Eso que todos dicen que es importante, pero que nunca tiene presupuesto propio. El Gobierno del Principado de Asturias puede ofrecerlo, lugar para ello tiene", proponen desde la asociación.

También amplían la propuesta a más servicios, como "programas de salud comunitaria" que permitan cuidar tanto la física como la mental, pero "desde una lógica de barrio y cercana". Tal y como resaltan en Bustiello "cuidar la salud de la comunidad también debería formar parte de lo público".

De esta forma el valor patrimonial del conjunto se aprovecharía. "La botica, el sanatorio, la escuela de niñas, los jardines… todo ello forma parte del poblado de Bustiello, aunque esté al otro lado del río, y debe integrarse en las visitas patrimoniales, educativas y de memoria minera. Eso sí: sin que ese valor cultural bloquee el uso, ni lo convierta en una postal sin vida", argumentan los vecinos.

Para lograrlo todo, exigen un compromiso real por parte de todos los organismos políticos para conservar esta joya que fue declarada Bien de Interés Cultural en 2017. "No queremos más partidas recicladas, más “remanentes salvadores” ni más compromisos de palabra. Queremos una línea clara en los próximos presupuestos autonómicos, y una ejecución completa, no parcial ni diluida. Y queremos que todos los grupos parlamentarios, los que gobiernan y lo que no, los que se sacan la foto, se mojen de verdad. Que pasen de las palabras a los millones", sentencian desde la Plataforma Salvemos el Sanatorio de Bustiello.