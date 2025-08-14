El refugio de Brañagallones seguirá abierto tras el verano si la obra para reformar la instalación se demora

El refugio de montaña de Brañagallones seguirá abierto tras el verano si se sigue demorando el inicio de las obras de reforma de la instalación. Ese el plan que tiene el guarda del equipamiento, José Manuel Prado, que continúa sin tener "ninguna noticia" sobre cuándo está previsto poner en marcha los trabajos por parte de Tragsa. Por ahora, el refugio funciona con una oferta limitada de plazas de alojamiento y la "respuesta de los visitantes está siendo muy positiva", expuso Prado. La idea es "seguir abiertos después de septiembre, al menos los fines de semana, si la obra no empieza".

La cubierta del edificio está en muy malas condiciones. De hecho, con la reapertura, Prado ha colocado por seguridad una cinta para acotar el tránsito en el entorno del inmueble en donde el estado de la techumbre es peor. Toda la instalación se alimenta de dos viejos generadores de gasoil que, además de gastar mucho, se estropean con frecuencia. Para solventar todas las deficiencias se proyectó una obra que supone una reparación integral del tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles), así como la mejora de ventilaciones, chimeneas y la instalación de ventanas oscilobatientes tipo "velux". También se pondrán paneles solares.

Los trabajos para reformar el tejado e instalar un nuevo sistema energético basado en paneles solares (con un generador de apoyo) en el refugio de Brañagallones debían comenzar en diciembre (fecha en la que se cerró la instalación), pero quedaron aplazados hasta abril por las difíciles condiciones meteorológicas en la zona. Al acabar esa prórroga, la obra siguió sin arrancar por el desencuentro existente entre la empresa adjudicataria de la obra y la firma encargada de la dirección técnica.

Finalmente, la adjudicataria mostró a principios de junio su voluntad de renunciar al contrato. El Principado anunció entonces que iba a encargar a Tragsa la obra, que tenía un plazo de ejecución de ocho meses y un coste de 677.430 euros.

Servicios básicos

La obra, no obstante, sigue sin arrancar, lo que llevó al guarda del refugio a reabrir a principios de este mes con "unos servicios básicos" al visitante y no perder toda la temporada estival. Lo hizo al 30 por ciento de su capacidad, ya que solo están disponibles doce de las cuarenta plazas de alojamiento del inmueble. La idea era funcionar así durante los meses de agosto y septiembre, aunque Prado planea ir más allá si no comienza la obra. "No sé cuándo empezarán los trabajos, no me han dicho nada. Si seguimos sin noticias, la idea es prolongar la apertura más allá de septiembre, al menos los fines de semana. Y si al final ponen en marcha la obra perfecto, porque esa es la prioridad, arreglar esto de una vez".

La escasa fiabilidad de los generadores es lo que llevó a Prado a reabrir con un número limitado de plazas, ya que, "por poner un ejemplo, las neveras funcionan con la electricidad de los generadores y no es lo mismo tener comida para doce que para cuarenta". "Al abrir con la temporada ya avanzada, las reservas nos llegan casi de un día para otro, pero la ocupación para las plazas que tenemos está siendo buena. Hoy lo tuvimos lleno y ayer también".