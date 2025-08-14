La "sequía" de varios pueblos de Lena en el verano que afecta también a los negocios: "Nos están hundiendo"

Desde hacer varios días, algunos pueblos del concejo de Lena sufren cortes de agua. Esto afecta en el día a día tanto a vecinos como a profesionales de la hostelería. "En el pueblo llevamos con problemas durante una semana y en el hotel los tenemos desde hace 3 o 4 días. Había quejas de que faltaba presión, pero pensamos que igual es que había mucha gente duchándose o así. Ahora tenemos, pero no sabemos hasta cuándo tendremos", comenta José Antonio García, dueño del Hotel Santa Cristina de Lena.

El establecimiento, que está ubicado un poco más abajo que el pueblo de Palacio, tiene ocupadas las 33 habitaciones con las que cuenta. "Los clientes se meten a la ducha y descubren que no hay agua. El otro día me levanté por la mañana más pronto para encargarme de los desayunos y no podíamos hacer ni café. A las dos horas volvió. El martes tuvimos dos cortes, pero el miércoles nos fue bien", indica el responsable del alojamiento.

Desde el propio hotel ponen el foco en los responsables de estos cortes de agua. "Aqualia es la que lleva el agua aquí. Nosotros pagamos todos los recibos a ellos. Habrá que hacer una queja formal para que se tomen medidas. Ellos nos dicen que no tienen teléfonos para llamar, nos dicen que son internos y no podemos llamar. Sin embargo, la culpa la tiene el Ayuntamiento porque pasa miserablemente de estas cosas", asevera García.

Por el momento, la Policía municipal de Lena ya tiene conocimiento de la situación. "Suelo llamar a la Policía y nos dice que hay más pueblos con problemas. Lo único que pedimos es que se cumpla lo que contratamos", ruega el dueño del hotel.

Problemas anteriores

En la zona de Palacio y Felgueras, en Lena, ya hubo conflictos relacionados con el agua. "Se puso un bombeo en el pueblo y a nosotros nos dejaron sin saneamiento. Nos movimos a nivel particular para que lo solucionaran y la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias intervino para resolverlo. Ahora tenemos dos bombeos cuando no eran necesarios ninguno de ellos", apuntan desde el Hotel Santa Cristina de Lena.

Es por ello que solicitan que se solucionen estos cortes de agua. "Nosotros tenemos muchos turistas de equipos ciclistas que vienen a hacer rutas y a entrenar. Nos preguntan qué ocurre con el agua porque no se pueden duchar después de salir a pedalear. Solo pedimos que lo solucionen porque nos están hundiendo", manifiesta José Antonio García, dueño del alojamiento.