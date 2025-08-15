Covadonga Tomé critica que no se actuara "a tiempo" para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado y portavoz de Somos Asturias aseguró que "perder el patrimonio industrial es también perder una parte de nuestra identidad". La diputada hizo estas declaraciones tras el anuncio de la necesidad de derribar dos edificios protegidos de Nitrastur por su alto nivel de contaminación.

La parlamentaria destacó que "lo primero es siempre la seguridad de la ciudadanía". "Sin embargo", añadió, "no podemos dejar de preguntarnos si una actuación a tiempo en estas instalaciones hubiera evitado el derribo que ahora habrá que acometer".

Nitrastur lleva seis años en la "lista roja" del patrimonio en peligro de Hispania Nostra. La mayor parte del suelo de la primitiva factoría pertenece actualmente a Iberdrola y está previsto ahora que los terrenos alberguen una gran lavandería centralizada para la sanidad asturiana: "Si no se actúa con rapidez, nos tememos que incluso este proyecto empiece a estar en peligro", apuntó Tomé.

Ante esta situación, Covadonga Tomé exigió al Gobierno de Asturias "un plan integral para el patrimonio industrial asturiano". Se trata de una reivindicación que ya ha hecho con anterioridad, en base a "otros elementos también en peligro".

Bustiello

Tomé aludió también al caso del poblado minero de Bustiello, en el que ahora se está acometiendo una obra "que nosotras defendimos en el marco de la negociación presupuestaria y por la que hemos preguntado en varias ocasiones en la Xunta Xeneral". Reiteró, no obstante, que "esta actuación tiene que ser solo un primer paso en la recuperación del poblado". El conjunto de Bustiello fue declarado BIC (Bien de Interés Cultural) en 2017.