De la Fuente, nueva concejala en el Ayuntamiento de Mieres: "Debemos mirar al futuro con ambición y sin complejos"

Teresa de la Fuente tomó posesión como nueva concejala en el Ayuntamiento de Mieres en la sesión plenaria celebrada ayer. Tal y como anunció el alcalde, Manuel Ángel Álvarez, asumirá una concejalía de nueva creación, la de Proyectos Estratégicos, así como la coordinación de las políticas de medio ambiente. También formará parte del área de gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, que coordina Marta Jiménez.

La nueva edil ya conoce cómo funciona la administración local. "Soy nueva en esta Corporación, pero no en el Ayuntamiento. Llevo varias décadas trabajando en la búsqueda de financiación y en la gestión de proyectos. Asumo esta nueva responsabilidad desde el rigor y el compromiso. Defenderé siempre el interés general y el bien común. Y lo haré con humildad y sin escatimar esfuerzos para conseguir que Mieres sea un municipio cargado de futuro", destacó De la Fuente.

De igual forma, también pidió la colaboración de todos para que Mieres progrese. "Necesitamos que el Principado de Asturias, el Gobierno de España, las Cámaras de Comercio y Hunosa se impliquen más en el concejo. Les ofrecemos lealtad y cooperación, pero lo que no podemos ofrecer es más tiempo, porque este juega en nuestra contra, por eso tenemos que pasar de las palabras a los hechos, conseguir inversiones y crear empleo. Esta es la tarea que tenemos por delante y esa será mi prioridad", aseveró la nueva concejala.

Igualmente, reflexionó sobre las necesidades y problemas que tiene el concejo. "El gobierno de Mieres no niega las dificultades, pero debemos mirar al futuro con ambición y sin complejos. El municipio recupera población, está creando empleo y consiguiendo inversiones empresariales importantes. Esto no quiere decir que podamos lanzar las campanas al vuelo porque queda mucho trabajo por hacer", recordó la edil.

A la vez que sacó pecho por Mieres. "Somos el sexto municipio de Asturias. Tenemos parada del AVE, el campus más moderno, una potente oferta de institutos y colegios, un hospital comarcal y una importante red de centros de salud y centros para personas mayores", subrayó De la Fuente.