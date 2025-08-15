IU de Sobrescobio censura que los dueños de autocaravanas pernocten fuera del nuevo camping

Izquierda Unida de Sobrescobio ha exigido al gobierno local que tome medidas para evitar que los usuarios de autocaravanas y furgonetas "continúen pernoctando fuera del recientemente inaugurado camping municipal". El portavoz municipal de la formación, José Guido González, señaló que IU de Sobrescobio "no está en contra de la llegada de turistas al concejo", pero reclama a la administración local "una gestión ordenada de estas visitas".

González se preguntó, entre otras cuestiones, "dónde hacen sus necesidades los ocupantes de los vehículos que no disponen de wc o en qué lugar vacían las aguas negras de estas autocaravanas". "En Izquierda Unida llevamos tiempo exigiendo que se tomen las medidas necesarias para que las autocaravanas no pernocten sin control por los praos, como estos días está ocurriendo en el Fondón y en el Vallau, más ahora que hay un camping municipal", indicó.

Señaló que ya el 30 de octubre del 2018, el grupo municipal de IU presentó una moción para regular las pernoctaciones de las autocaravanas y habilitar un área para las mismas, "moción que fue rechazada con los votos tanto del PSOE como del PP, que se unieron para tumbar la propuesta".