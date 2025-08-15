IU de Sobrescobio censura que los dueños de autocaravanas pernocten fuera del nuevo camping
M. Á. G.
Izquierda Unida de Sobrescobio ha exigido al gobierno local que tome medidas para evitar que los usuarios de autocaravanas y furgonetas "continúen pernoctando fuera del recientemente inaugurado camping municipal". El portavoz municipal de la formación, José Guido González, señaló que IU de Sobrescobio "no está en contra de la llegada de turistas al concejo", pero reclama a la administración local "una gestión ordenada de estas visitas".
González se preguntó, entre otras cuestiones, "dónde hacen sus necesidades los ocupantes de los vehículos que no disponen de wc o en qué lugar vacían las aguas negras de estas autocaravanas". "En Izquierda Unida llevamos tiempo exigiendo que se tomen las medidas necesarias para que las autocaravanas no pernocten sin control por los praos, como estos días está ocurriendo en el Fondón y en el Vallau, más ahora que hay un camping municipal", indicó.
Señaló que ya el 30 de octubre del 2018, el grupo municipal de IU presentó una moción para regular las pernoctaciones de las autocaravanas y habilitar un área para las mismas, "moción que fue rechazada con los votos tanto del PSOE como del PP, que se unieron para tumbar la propuesta".
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida
- Salva Ondó, pregonero de las fiestas de Laviana y maestro escanciador: 'Quiero devolver a Asturias todo lo que me ha dado estos años
- Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda' en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen
- Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Langreo
- Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles
- Los 'niveles críticos' de contaminación obligarán a derribar dos edificios catalogados de la antigua factoría de Nitrastur, en Langreo
- Laviana, fiel a la Virgen del Otero: una multitud celebra el acto más tradicional de las fiestas de la Pola
- Detenido en Langreo por vender heroína: la Policía da por desmantelado este 'punto negro' de tráfico de droga