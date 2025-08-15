Mieres refuerza sus rutas guiadas para el final del verano: esta es la oferta
Habrá itinerarios culturales, deportivos y etnográficos, gratuitos previa inscripción
El verano encara su recta final, en la que el Ayuntamiento de Mieres ha intensificado las actividades organizadas para atraer a visitantes al municipio. Habrá visitas guiadas para conocer la naturaleza, el patrimonio cultural e industrial del concejo. También se ofrecen rutas etnográficas, senderistas o en bicicleta.
"Mieres cuenta con importantes oportunidades para reforzar sus opciones como destino turístico", subrayó Álvaro González, edil de Hacienda y Turismo. "Estamos trabajando en tres líneas: naturaleza y deporte, patrimonio y cultura y gastronomía", apuntó el concejal, que añadió que "hacemos un importante esfuerzo para mejorar nuestros paquetes turísticos" y las actividades que se ofrecen a los visitantes. De cara a este final del verano, son numerosas las propuestas que se hacen, promocionando "los principales recursos del concejo", como son Requejo y su tradición sidrera, "el valle de Cuna y Cenera, el patrimonio del valle de Turón, Bustiello, Ujo, Polio, Lloreo o Barredo".
Todas las actividades son gratuitas, si bien requieren de inscripción, contactando con la oficina de turismo.
Fechas
Las visitas guiadas al pozo Santa Bárbara tendrán lugar hoy, 15 día 15, y el 22 de agosto. A los templos románicos del Camino de Santiago, el 13 de septiembre, mientras que la visita por la capital del concejo, Mieres del Camino, será el 29 de agosto. Se podrá hacer una ruta de la Revolución de Ochobre del 34 el 21 de agosto, y al santuario de los Mártires de Cuna, el 28 de septiembre.
La ruta etnográfica por la localidad de Lloreo será el 5 de septiembre,mientras que el 14 de septiembre se celebrará una ruta cicloturística por el recorrido del Ferrocarril de Baltasara. El senderismo también será protagonista, con una ruta por el Pico Gúa el 7 de septiembre. Este pasado fin de semana se celebró otra, al Pico Polio.
Finalmente, se ofrecen tres "geo rutas", en las que se mezcla la naturaleza y el patrimonio. El 30 de agosto la salida será al entorno del Picu Polio. Al entorno del pozo minero Nicolasa se ofrecerán dos salidas, los días 23 de agosto y 30 de septiembre. Además, el autobús turístico de Mieres (con salida a las 10.00) realizará recorridos los domingos 17, 24 y 31 de agosto.
Álvaro González recalcó que se esta oferta "espera cubrir opciones para todos los gustos". "Mieres tiene mucho que ofrecer. Tenemos una naturaleza que sorprende, una gastronomía que conquista y un patrimonio industrial y cultural que está cargado de futuro", concluyó el edil de Turismo.
