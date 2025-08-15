Muestra sobre Laponia en el hospital Valle del Nalón
El Hospital Valle del Nalón acoge hasta mediados de septiembre la exposición "Laponia, una tierra mágica", de Pedro Gutiérrez, presidente de la Federación Asturiana de Fotografía, con sus fotografías sobre estas tierras. La inauguración (en la imagen ) se produjo con una visita guiada por la muestra dirigida por el propio fotógrafo. Según señala, "en esta exposición fotográfica intento captar la magia de una tierra que, por su situación geográfica, podemos considerar inhóspita, pero que guarda una naturaleza enorme. Aquí está el resultado de un par de viajes a la Laponia finlandesa, situada dentro del Círculo Polar Ártico, en pleno invierno, una experiencia que recomiendo".
