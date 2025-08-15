Los "niveles críticos" de contaminación obligarán a derribar dos edificios catalogados de la antigua factoría de Nitrastur, en Langreo

El Pleno del Ayuntamiento de Langreo aprobó este jueves la descatalogación de dos edificaciones de la antigua factoría de Nitrastur que presentan un alto nivel de contaminación. Según los estudios técnicos, para lograr una descontaminación efectiva, será necesario derribarlos, retirar los cimientos y sanearlos a una profundidad de hasta cuatro metros.

Iberdrola, actual propietaria de la mayor parte de los terrenos de la antigua Nitrastur, tiene previsto ceder al Principado una parcela de más de 120.000 metros cuadrados y culminar la descontaminación del suelo para dar cabida a la gran lavandería central de ropa hospitalaria y de centros geriátricos que promueve el Ejecutivo regional. Así quedó reflejado a principios de este año en el protocolo de colaboración suscrito entre la multinacional energética (propietaria de los terrenos) y la Consejería de Salud.

En el catálogo urbanístico de Langreo hay seis edificios de la primitiva fábrica que aparecen protegidos: el refrigerante, una marquesina, el hotel de ingenieros, unas viviendas de empleados, el almacén de sulfatos y el depósito de nitratos. Estas dos últimas construcciones se consideran irrecuperables, por lo que serán descatalogadas para que se pueda intervenir sobre ellas.

El Instituto de Recursos Naturales y Ordenación de Territorio (Indurot), dependiente de la Universidad de Oviedo, en un estudio encargado por Iberdrola y aportado al Ayuntamiento, sostiene que "los resultados analíticos recogidos" en ese informe "evidencian de manera inequívoca la existencia de una problemática ambiental grave y persistente en los suelos y aguas subterráneas bajo y en el entorno inmediato de las naves de nitratos y sulfatos del emplazamiento de Nitrastur. La contaminación identificada, caracterizada principalmente por elevadas concentraciones de arsénico (As), cobre (Cu), plomo (Pb) y zinc (Zn), está claramente asociada al uso histórico de cenizas de pirita, escorias y rellenos industriales diversos empleados durante la actividad industrial desarrollada en el complejo".

Evaluaciones

Las evaluaciones realizadas, prosigue el informe "muestran concentraciones de contaminantes que superan ampliamente los niveles críticos establecidos por la normativa vigente y por los criterios empleados en actuaciones previas de descontaminación en el propio emplazamiento. La magnitud y extensión de esta contaminación exige obligatoriamente actuaciones significativas que implican la excavación, estabilización o retirada de los materiales afectados".

Para el Indurot es "especialmente relevante" destacar que varias de las muestras analizadas y "que presentan los niveles más altos de contaminación se encuentran a profundidades considerables, superiores a los dos metros, llegando incluso en algunos casos a superar los tres y cuatro metros por debajo de la cota de solera actual. Esto indica claramente que la contaminación detectada no solo afecta a las capas superficiales del terreno, sino que también se extiende por debajo de las cimentaciones de las naves".

Retirada

Esta circunstancia implica que "cualquier intervención ambiental efectiva requeriría, además de la retirada superficial, la excavación profunda del terreno contaminado, incluyendo la extracción de zapatas y cimentaciones para alcanzar y gestionar adecuadamente los suelos afectados. Dado el estado actual de deterioro estructural avanzado de las naves, tales intervenciones resultarían incompatibles con la conservación física de los edificios, ya que comprometerían gravemente su integridad estructural".

La nueva lavandería centralizada proyectada para Nitrastur sustituirá a las del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital de Cabueñes, que se han quedado obsoletas. El proyecto incluye lavandería y almacén de ropa, un laboratorio textil, un almacén de material sanitario, una central de compras, un almacén de mobiliario y enseres, otro para productos farmacéuticos y vacunas, y el archivo central de documentación del Servicio de Salud. También habrá un almacén de repuestos de mantenimiento y el centro de mantenimiento de los equipos de electromedicina. La amplitud de la parcela también deja la puerta abierta a otros usos.