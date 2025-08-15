Quejas en Collanzo por la limpieza y el estado del río

Los vecinos piden al Ayuntamiento de Aller soluciones en temas de salubridad, saneamiento y seguridad

Javier Canal

Collanzo (Aller)

Los vecinos del pueblo de Collanzo solicitan al Ayuntamiento de Aller distintas mejoras en cuestiones de salubridad, limpieza y seguridad. El río Aller a su paso por el pueblo tiene muy poco caudal y al menos parte de los desagües de la red de saneamiento vierten en el cauce.

En materia de la limpieza, también remarcan que llevan años sin barrendero y que las calles del pueblo están sucias. Igualmente solicitan que se hagan cumplir los límites de velocidad a los conductores que cruzan el pueblo cada día. "Los coches van muy rápido y no respetan los pasos de peatones", alertan residentes en esta localidad allerana.

