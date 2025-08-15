Quejas en San Martín por los frecuentes cortes de electricidad
L. M. D.
Han sido unos días complicados en San Martín. Tal y como han denunciado vecinos y negocios, y ha ratificado el Ayuntamiento, se han venido produciendo "frecuentes cortes de electricidad" en el casco urbano, tanto en El Entrego, como en Sotrondio y Blimea.
Desde el equipo de gobierno se han pedido "explicaciones por esta situación", que perjudica a vecinos y sobre todo, al tejido económico. El Ayuntamiento explicó que un corte mayor duración de la semana pasada se produjo por una pérdida de "fluoruro", otro corte "por tormenta" y un tercero, por un "fallo del aislamiento de una celda, en el centro de transformación de la línea Serrallo".
"Esperamos no tener más sorpresas que alteren la actividad de las empresas, los servicios municipales y la vida cotidiana de los vecinos", recalcaron desde el Consistorio.
El miércoles, además, se produjo un corte de agua en El Entrego al producirse una rotura de una tubería en las obras de Santa Ana.
- Salva Ondó, pregonero de las fiestas de Laviana y maestro escanciador: 'Quiero devolver a Asturias todo lo que me ha dado estos años
- Buscan a una mujer de 35 años desaparecida en Langreo
- Fallece en Mieres el doctor Antonio Pineda, el 'mediquín', a los 78 años de edad
- Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda' en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen
- La Vuelta a España se ilustra en Mieres: el joven Saúl de la Rosa se encarga de toda la cartelería de la gran ronda ciclista
- Laviana huele a fiesta: así será la programación de Nuestra Señora del Otero que empieza este miércoles
- Ana María Fernández, portavoz de Vox en Laviana: 'La reordenación del tráfico del plan ‘Arcadia’ resultó ser un fiasco absoluto
- Detenido en Langreo por vender heroína: la Policía da por desmantelado este 'punto negro' de tráfico de droga