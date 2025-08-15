Quejas en San Martín por los frecuentes cortes de electricidad

Han sido unos días complicados en San Martín. Tal y como han denunciado vecinos y negocios, y ha ratificado el Ayuntamiento, se han venido produciendo "frecuentes cortes de electricidad" en el casco urbano, tanto en El Entrego, como en Sotrondio y Blimea.

Desde el equipo de gobierno se han pedido "explicaciones por esta situación", que perjudica a vecinos y sobre todo, al tejido económico. El Ayuntamiento explicó que un corte mayor duración de la semana pasada se produjo por una pérdida de "fluoruro", otro corte "por tormenta" y un tercero, por un "fallo del aislamiento de una celda, en el centro de transformación de la línea Serrallo".

"Esperamos no tener más sorpresas que alteren la actividad de las empresas, los servicios municipales y la vida cotidiana de los vecinos", recalcaron desde el Consistorio.

El miércoles, además, se produjo un corte de agua en El Entrego al producirse una rotura de una tubería en las obras de Santa Ana.