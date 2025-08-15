Susto con final feliz en Langreo: se le rompió una vena y dos policías le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara

Sufrió la rotura de una variz y dos agentes de la Policía Local de Langreo le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 7 de agosto, cuando la Policía recibió una llamada para prestar auxilio a una mujer que había sufrido una rotura de una vena varicosa en su domicilio. La llamada la realizó el marido de la afectada. Según relata la Policía Local, el hombre alertó de que la mujer "se encontraba gravemente herida y desangrándose en el domicilio familiar. De inmediato, una patrulla, compuesta por un agente veterano y un policía en prácticas, se desplazó al lugar".

A su llegada, los agentes comprobaron la gravedad de la hemorragia y, "sin perder tiempo, aplicaron un torniquete de uso personal para contener la pérdida de sangre". Paralelamente, contactaron con el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que fue indicando las pautas a seguir hasta la llegada de la ambulancia con personal sanitario. Actualmente, esta persona se encuentra en su domicilio recuperándose.

"Preparación y compromiso"

El regidor langreano, Roberto Marcos García, resaltó la labor de la Policía Local que "demuestra, una vez más, estar preparada para afrontar no solo tareas de seguridad sino también intervenciones de emergencia que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte".

Además, señaló que "no es la primera vez que la Policía Local de Langreo se enfrenta a situaciones difíciles mostrando siempre un alto nivel de preparación y compromiso con la ciudadanía. Recordemos que no hace mucho, en una gasolinera, un agente fue arrollado por un vehículo que intentaba darse a la fuga".