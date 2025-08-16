Malestar en Campo de Caso por el cierre del polideportivo

Vecinos de Campo de Caso han expresado su malestar ante la situación que están viviendo los jóvenes y visitantes de la localidad, ya que "el polideportivo está cerrado y los chavales no tienen donde jugar". En la plaza del Ayuntamiento (en la imagen), utilizada como improvisada cancha deportiva, "rompen cristales y hay un problema considerable con el tráfico", ya que el trazado de la ronda urbana discurre junto a este espacio.

