Mieres ahorra 200.000 euros al año con el nuevo convenio recaudatorio

El Pleno municipal de Mieres aprobó un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Ente de Servicios Tributarios del Principado de Asturias que regula la recaudación de una parte de los impuestos como el IBI, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido popularmente como "viñeta", o el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) . Este nuevo convenio entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2026.

"Con este convenio conseguimos que el Principado siga realizando los mismos trabajos de recaudación que hasta el momento pero reducimos el coste de la factura para los vecinos. Gracias a la negociación que hemos mantenido hemos conseguido renovar el convenio con un ahorro de al menos de 200.000 euros para las arcas municipales", señaló Álvaro González, concejal de Hacienda y Turismo.

Cooperación

A juicio del edil, "este convenio es un ejemplo de cooperación y lealtad entre ambas administraciones. Ayuntamiento y Principado trabajamos de la mano y lo hacemos de la forma más eficiente para los vecinos y vecinas del concejo, reduciendo costes y permitiendo que el Consistorio pueda dedicar más recursos a lo importante: mejorar la vida de los vecinos y vecinas del concejo", afirmó González.

El concejal de Hacienda destacó que "llevamos meses negociando con rigor y discreción para buscar el mejor acuerdo posible para los intereses del Ayuntamiento. Hemos barajado muchos escenarios y hemos conseguido un buen acuerdo para Mieres. Estamos satisfechos y agradecemos el apoyo unánime de todos los grupos de la oposición".

El Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias depende de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional y es el organismo público encargado de la recaudación de los tributos de carácter autonómico. La legislación permite que asuma también, por delegación de los Ayuntamientos, la recaudación fiscal en los municipios.

En el caso de Mieres, el Ayuntamiento recauda directamente una parte de los impuestos locales (como las tasas de agua o basuras) y delega en el Ente de Servicios Tributarios la recaudación de otros (IBI, IAE, viñeta).