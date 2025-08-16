Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano

El nuevo y esperado Plan General de Ordenación (PGO) de Mieres está a punto de salir a información pública, un proceso que durará 45 días. Para informar a la población y a otras personas interesadas en conocer cualquier punto que trate este nuevo planeamiento urbanístico, se ha habilitado una oficina de información y asesoramiento. Se encuentra en el número 2 de la calle Valeriano Miranda. "Queremos que el plan sea lo más participativo posible", subrayan desde el gobierno local.

La oficina abrirá una vez se publique el plan en el "Boletín Oficial del Principado de Asturias" (BOPA), lo que está previsto que ocurra esta próxima semana. Los vecinos no solo podrán acudir a ver los documentos. Allí habrá "personal técnico" encargado de facilitar la información y de "resolver cualquier duda". También ayudarán a la formulación de posibles alegaciones, "si fuera necesario". El horario de la nueva oficina, dentro de los 45 días siguientes a la publicación en el BOPA, será de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00. También se atenderá las tardes de los martes y los jueves, de 16.00 a 20.00.

Según explican desde el Ayuntamiento, en estos 45 días de información pública, los vecinos podrán "realizar las consultas que consideren oportunas", así como "presentar las alegaciones para trasladar las propuestas de modificación de lo previsto en el texto del PGO". Todas estas alegaciones, subrayan, serán debidamente "analizadas y estudiadas". Simultáneamente se organizarán "reuniones con agentes clave", y se llevarán a cabo "sesiones informativas en diferentes localizaciones del concejo", añade el gobierno local.

Además de presencialmente en la oficina de Valeriano Miranda, el nuevo PGO también puede consultarse a través de internet, ya que estará volcado al completo en la web municipal.

Proyectos

Entre otras propuestas, el nuevo Plan de Ordenación propone soterrar 1,3 kilómetros de autovía a su paso por Mieres, tapándola con una losa que se aprovecharía para crear un gran parque lineal. Un proyecto cuyo coste estimado ronda los 150 millones de euros. Este soterramiento también permitiría la integración de la antigua FEVE, a modo de tranvía urbano.

Se pretende desbloquear también el desarrollo de los históricos barrios de La Villa y Requejo, también de Oñón. Hay una clara apuesta en el documento por facilitar la rehabilitación de vivienda en el concejo, también para impulsar carriles bici o nuevos parques empresariales.