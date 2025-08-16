El segundo premio de la Lotería Nacional cae en Riosa

Un pellizco del segundo premio de la Lotería Nacional, cuyo sorteo se ha celebrado hoy sábado 16 de agosto, ha tocado en la localidad de La Ará, en el concejo de Riosa.

El número premiado, con 12.000 euros al décimo, es el 03.127. La administración que ha repartido suerte está ubicada en la Avenida del Aramo, número 31.

Se trata, de todos modos, de un premio muy repartido, que se ha vendido en hasta 26 administraciones de lotería distintas de todo el país: La de Riosa, en Asturias, pero también en Barcelona, Burgos, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Granada, Huesca, Lleida, Madrid, Sevilla y Soria.

El primer premio, con 60.000 euros al décimo, recayó en el número 05.958, también muy repartido.