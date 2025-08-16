El tráfico baja en el Corredor del Nalón tras la aplicación de restricciones para reducir la siniestralidad

El tráfico en el Corredor del Nalón se redujo el pasado año, coincidiendo con la puesta en marcha de las restricciones para tratar de rebajar la elevada siniestralidad en la principal arteria de comunicación de la comarca del Nalón. Esas medidas (que incluyeron limitaciones de velocidad, una llamativa línea continua roja, balizas entre ambos sentidos de la circulación y un radar de tramo) se adoptaron desde principios de 2024, a raíz de la escalada de siniestros graves ocurridos en el Corredor en los meses anteriores. El último de ellos la muerte de dos personas (madre e hijo) el 31 de enero del pasado año.

Según el mapa de aforos correspondiente a 2024, hecho público por el Principado, la circulación en el Corredor del Nalón se redujo en términos generales en la carretera. En su punto de más tráfico (en Riaño, en donde la vía confluye con la Autovía Minera y el acceso a la carretera de Olloniego) el pasado ejercicio hubo una media de 21.409 vehículos diarios, 822 menos que los 22.231 registrados en 2023.

El informe del Principado no actualiza la medición realizada a la altura de El Entrego (15.243 vehículos), pero sí se contabiliza una bajada, de 426 vehículos (de 11.405 a 10.979 en 2024) en el tramo entre Sotrondio y Blimea. Por contra, se detecta un repunte, en Pola de Laviana, de los 10.173 vehículos diarios de 2023 a los 10.390 del pasado año. En El Condao, se vuelve a bajar, de 2.384 a 2.249, y a la altura de Bezanes (Caso), se pasa de 511 en 2023 a 442.

El grave siniestro en el que una madre y su hijo fallecieron, y otras cuatro personas resultaron heridas, en enero de 2024 llevó a adoptar medidas restrictivas en la vía. Lo primero que se hizo fue reducir de 90 a 80 kilómetros por hora la velocidad máxima en todo el recorrido. También se prohibió adelantar de Sama a Sotrondio, salvo en la recta de La Florida. Para remarcar la prohibición se pintó una llamativa línea continua roja y se reforzó la señalización, con la colocación de balizas en la mediana.

Radar

También se instaló un radar de tramo. Los dos cinemómetros que delimitan el tramo en el que se controla la velocidad están instalados a la entrada de Sama, justo en el punto donde el Corredor pasa de ser de doble carril a uno solo para cada sentido de la marcha, y en la recta de Escobio, en el límite entre los concejos de Langreo y San Martín del Rey Aurelio, algo más de dos kilómetros de la AS-117. La velocidad en todo el corredor del Nalón está limitada a 80 kilómetros por hora, así que los conductores deben recorrer el trayecto del radar de tramo en algo más de minuto y medio. Una cámara que graba continuamente toma una imagen del vehículo al pasar por cada uno de los puntos y se aplica una fórmula matemática. Si el resultado es superior a los 80 kilómetros por hora permitidos, se procede a sancionar al conductor.

También están pendientes de conocerse las conclusiones del informe sobre la vía. En enero, la Consejería de Fomento del Principado licitó a finales de enero la redacción del «estudio de alternativas de trazado, viabilidad de duplicación y estudio medioambiental» del Corredor del Nalón, que determinará la mejor solución para mejorar la circulación en la vía y la reducción de la elevada siniestralidad. También dilucidará si es factible desdoblar la calzada, como piden asociaciones empresariales y algunas formaciones políticas. El importe del estudio es de 60.043 euros y el plazo de ejecución, ocho meses, con lo que debe estar listo tras el verano.

En la justificación del proyecto recogida en el anuncio de licitación, el Principado destacó la importancia del Corredor «para los emplazamientos industriales del Valle», que «generan la mayor parte de las circulaciones diarias», con aforos medios «superiores a los 25.000 vehículos al día en Langreo y entre los 10.000 y los 25.000 vehículos al día en el resto de su recorrido». También resaltó la Consejería de Fomento que el trazado «discurre en el espacio libre existente entre el río Nalón, los distintos asentamientos urbanos e industriales dispuestos linealmente a lo largo de la cuenca y las infraestructuras viarias y de ferrocarriles existentes. Además, tiene un carácter principalmente industrial por servir a la intensa actividad desarrollada en los polígonos existentes».

Adelantamientos

El Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias 2015- 2030 (PIMA), según exponía el documento de licitación, señala que en el tramo entre Sama y El Entrego hay un nivel de servicio E, que indica «un estado de la circulación saturada, implicando velocidades de circulación para los vehículos reducidas, formación de largas colas de vehículos e imposibilidad de realizar adelantamientos». Y añadía que en el resto de zonas que serán objeto del estudio, hasta Laviana, se detectan «tramos de carretera con nivel de servicio D, indicativos de que las condiciones de circulación empiezan a ser inestables, produciéndose colas en puntos localizados, dificultando los adelantamientos. No obstante aún no se ha llegado a producir el agotamiento de la capacidad de la vía».

El propio Plan Director de Infraestructuras ya tenía previsto, para los períodos 2021-2025 y 2026-2030, la duplicación del tramo Sama-El Entrego, cubriendo una longitud de 3,62 kilómetros con una inversión estimada inicialmente en 41 millones, y posteriormente, la duplicación del tramo El Entrego-Sotrondio, de 4,36 kilómetros, con una inversión estimada inicialmente en 58 millones». Un coste estimado que ahora será revisado.

El estudio se centrará en establecer una «tramificación» de la vía «conforme al estado de conservación actual». Se identificarán los tramos prioritarios para su acondicionamiento y se hará un estudio de alternativas de trazado para cada tramo, estableciendo los tiempos de recorrido de cada una de ellas. Cada alternativa propuesta incluirá «una memoria explicativa donde se recogerán los beneficios de la misma y un juego de planos de planta y alzado que permitan comprobar la viabilidad».