El 98% del agua de Cadasa sale del parque natural de Redes, la mitad para Gijón y Arcelor: así se bebe del "grifo de Asturias"

El 98,12% del agua que proporciona Cadasa, el Consorcio de Aguas de Asturias, procede de la planta potabilizadora de Comillera, en Sobrescobio, que se nutre de los embalses de Rioseco y Tanes, en el parque natural de Redes. El consumo no ha hecho más que crecer progresivamente en estos últimos diez años: un 11% desde 2015. Se ha pasado de tratar 50.890.263 metros cúbicos de agua, a 56.524.340. Los que no cambian en este periodo son los principales consumidores de agua de Asturias. En la industria, Arcelor. A nivel doméstico, el Ayuntamiento de Gijón (que también utiliza otra traída procedente del parque de Redes, la de los Arrudos). Entre Arcelor y Gijón se "beben" el 49,8% del agua de Asturias.

Según la memoria anual de gestión de Cadasa correspondiente al año 2024, son un total de 773.511 los asturianos que se benefician de sus servicios, con 36 ayuntamientos consorciados. El sistema central, es decir, la potabilizadora de Comillera, aporta 55.463.255 metros cúbicos de agua, el 98,12% del total del gestionado por el Consorcio. Otro millón se aporta a la red de suministro desde Arbón. De estos 55,46 millones servidos desde los embalses de Redes, los municipios consorciados recibieron 37,5 millones de metros cúbicos de agua, el 67,63% del total.

Consumidores

A la cabeza, con mucha diferencia, está el Ayuntamiento de Gijón, con 14,6 millones, el 26,33% del consumo total del sistema. Siero se sitúa según el informe como segundo concejo más beneficiado, con 5,34 millones de metros cúbicos. Oviedo es el tercer municipio en consumo de agua (4,24). Cabe recordar que la capital del Principado tiene su principal fuente de abastecimiento en otro embalse ubicado en las Cuencas, el de Alfilorios (Morcín).

Las grandes empresas asturianas consumen el 32,37% del agua proporcionada por Cadasa. Una de ellas destaca, con mucha diferencia, sobre las demás. Se trata de Arcelor, en su planta de Veriña. En 2024 consumió 13.528.400 metros cúbicos, el 75% de lo suministrado "a este tipo de usuarios". En segundo lugar, a mucha distancia, se sitúa Asturiana de Zinc, con 1,82 millones de metros cúbicos; Central Lechera Asturiana, con 1,16 y Dupont, con 0,9 millones.

El informe del Consorcio de Aguas refleja además que el caudal medio suministrado a la zona centro de la región fue de 1.753,92 litros por segundo. El máximo volumen de consumo se produjo en junio (5,33 millones, 2.055 litros por segundo) y el mínimo, en enero (3,63 millones, 1.356 litros por segundo).

Ampliación

Está previsto que Cadasa amplíe su potabilizadora de Redes, el "grifo" de Asturias. Se ha ejecutado el derribo de la antigua piscifactoría anexa al complejo, que fue adquirida hace unos años, unas obras que costaron 1.194.270 euros. Ahora se ha sacado a licitación el anteproyecto de la nueva planta, con un coste de 127.162 euros. Más tarde vendrá el proyecto y la ampliación, que permitirá que la potabilizadora gestione picos de consumo de hasta 5.000 litros por segundo. Todas las mejoras supondrán una inversión de 36,9 millones.