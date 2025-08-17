El Alcalde niega problemas con las autocaravanas en Sobrescobio
M. Á. G.
Rioseco
El alcalde de Sobrescobio, Marcelino Martínez, salió ayer al paso de las declaraciones del portavoz de IU en Sobrescobio, José Guido González, que censuró que los dueños de autocaravanas pernocten fuera del camping municipal. "Los dos praos de los que habla están habilitados actualmente como aparcamientos, porque el parking de Soto de Agues está cerrado por obras", señaló el regidor. "Esas autocaravanas tienen sus servicios y donde cargar y vaciar en el camping, así como en las áreas de caravanas de Caso y Laviana", indicó Martínez.
