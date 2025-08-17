Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: "No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo"

El epicentro en Asturias de la "olona" de calor está en la parrilla del restaurante que José Gómez regenta en Baíña. Esta localidad de Mieres registró el pasado viernes una temperatura de 42,9 grados, récord histórico en la región. En la cocina del establecimiento, con la carne crepitando en los fogones, "habría como 60 grados". O así, al menos, le pareció a Gómez, que tuvo que beber cinco litros de agua para sobrellevar la jornada laboral. "Tengo 60 años y no recuerdo estas temperaturas en Asturias en la vida; esto mete miedo", sentencia.

El intenso calor no restó apetito a los comensales. Era festivo y había bastantes reservas de clientes llegados de todas partes de la región: "Algunos comieron arroz con bugre y otros de parrilla". Eso sí, dentro del local, porque la terraza quedó desierta: "Era como cuando vas a Castilla, bajas la ventanilla del coche y entra ese vaho de calor. Aquí salías a la puerta y era como que te quemaba".

Junto a estas líneas, Jesús Fernández y Eduardo Almau señalan la temperatura registrada en Baíña en la información de LA NUEVA ESPAÑA. / M. Á. G.

Baíña, plusmarquista regional del calor, también poseía el anterior récord: los 41,4 grados alcanzados en julio de 2022. "Aquí estamos empozados, metidos entre montañas y, a veces, el calor es exagerado. Además, pasa el río al lado y se condensa. En verano es sofocante si hace calor y en invierno también hay más heladas y más frío", expone el propietario del Llagar Baíña en un análisis compartido por otros vecinos de un pueblo de unos 70 habitantes situado a cinco kilómetros de Mieres del Camino

La elevada temperatura del viernes castigó duramente a las huertas, "chamuscó les fabes y los calabacinos", y confinó a la gente en sus casas. Fue el caso de Manuel Fernández Mata, electromecánico jubilado de 83 años que regresó hace doce a su Baíña natal tras pasar medio siglo trabajando en Cataluña y Navarra: "Mi casa tiene muros de cantería y le puse un buen aislamiento; fue lo mejor que pude haber hecho porque se estaba muy fresco. La calle era como fuego, metía miedo; era un calor que abrasaba. Tenía delante aparcado el coche de un vecino y parecía que iba a arrancar a arder de un momento a otro"

Eduardo Almau es vecino itinerante de Baíña. Residente en Cáceres, se compró recientemente una casa en el pueblo como segunda residencia, que "aspiro a que sea la primera cuando me jubile". "Estoy con los arreglos de la casa y estuve parando cada poco y bebiendo mucha agua. A la una de la tarde lo dejé porque era insoportable", relató en el bar Seva, que regenta Jesús Fernández: "Libramos el día con ventiladores, abriendo ventanas y buscando la corriente de aire porque era insoportable".

No todos los vecinos llevaron tan mal el sofoco. Alberto Álvarez, del cercano pueblo de Vega San Pedro, confiesa que le encanta el calor. "Firmaba todos los días del año así", reivindicó, para corregirse con humor acto seguido: "Bueno, quizá no tanto como el viernes".