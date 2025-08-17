El cine educativo de Mieres llegó a casi 2.000 alumnos

El programa impulsado por el Ayuntamiento contó con la colaboración de diez colegios

Escolares durante una de las proyecciones de «Cine en la Enseñanza». | A. VELASCO

L. Díaz

Mieres del Camino

La buena experiencia de este pasado curso escolar hará que Mieres repita con su programa "Cine en la enseñanza", en el que participaron cerca de 2.000 alumnos del concejo.

La concejala del área de Derechos Sociales, Teresa Iglesias, señaló que este programa cultural en colaboración con centros educativos es "una de las grandes apuestas para impulsar la educación en valores y la promoción de hábitos saludables". En ella se trabaja con el cine como "herramienta pedagógica, muy eficaz con jóvenes y adolescentes". El ciclo de proyecciones se adaptó a "diferentes etapas educativas, con una película por trimestre, y contenidos vinculados a la salud física, emocional y social".

El balance final es "muy positivo, con 1.900 participantes, y muchos de los colegios e institutos participando".

Concretamente, fueron más de 1.100 los escolares de Educación Infantil y de Primaria los que asistieron a proyecciones, acompañados por un centenar de profesores pertenecientes "a una decena de centros escolares".

En los dos primeros cursos de la ESO fueron 360 los alumnos que participaron en el programa. En los dos cursos finales de la ESO y en FP, fueron 410 los jóvenes que vieron las películas, de seis centros distintos.

TEMAS

