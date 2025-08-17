La cubierta de la cancha del colegio Turiellos de La Felguera, en su recta final

El Ayuntamiento de Langreo avanza en las obras de instalación de la cubierta de la cancha deportiva del colegio Turiellos, ubicado en La Felguera, una obra que cuenta con un presupuesto de adjudicación de 434.572 euros. "Se prevé que la instalación de la cubierta, que está siendo ejecutada por la empresa Asturiana del Metal Belido Hermanos S.L., con fondos procedentes del remanente aprobado en el pasado ejercicio, finalice antes del inicio del curso escolar (9 de septiembre)", señaló el gobierno local.

La cubierta de la cancha de Turiellos, en su recta final

El objetivo principal es dotar al centro de un espacio cubierto que permita realizar actividades al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, ya que actualmente "no dispone de ninguna zona adecuada para ello", argumentaron los responsables municipales. La nueva cubierta también beneficiará a "colectivos sociales que utilizan el centro para eventos y actividades culturales durante todo el año", como es el caso de la tradicional espicha organizada por la Sociedad de Festejos de San Pedro.

Aunque este tipo de intervenciones "corresponden a la Consejería de Educación", el Ayuntamiento de Langreo ha decidido "destinar estos fondos a una obra muy necesaria", tal y como resaltó José Antonio Cases, concejal de Urbanismo: "Se trata del colegio público con mayor número de escolares del concejo. Por tanto, la necesidad de esta actuación es aún más evidente".

El Ayuntamiento de Langreo está desarrollando actuaciones en las cinco escuelas infantiles de 0 a 3 años del concejo, con un presupuesto de adjudicación de 164.784 euros. Este proyecto, denominado "Acondicionamiento y mejora de zonas exteriores en escuelas infantiles de Langreo", se centra en habilitar y mejorar los espacios abiertos de estos centros, "favoreciendo un entorno más seguro y atractivo para los más pequeños".