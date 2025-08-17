Evacuadas 36 personas confinadas por el fuego en Brañagallones (Caso): "La gente estaba bastante tranquila"

Una nube gris ensombreció ayer las vistas de postal de las que suelen disfrutar los visitantes que se acercan a la vega de Brañagallones (Caso). Ese humo procedía del incendio activo a unos tres kilómetros de distancia y que metió el susto en el cuerpo al medio centenar de personas, entre ellos varios niños, que en ese momento estaban en el refugio de montaña y en las cabañas cercanas. La mayor parte fueron evacuados por precaución y únicamente se quedaron en el refugio tres montañeros allí y tres miembros del personal.

En las fotografías de los extremos, la huella dejada por el fuego en la pista de Brañagallones. En el centro, algunos de los vehículos que formaron parte del convoy con el que los turistas fueron evacuados.

El fuego estaba relativamente lejos de Brañagallones, pero el problema fue que las llamas sí alcanzaron la pista que comunica este paraje con Bezanes, localidad casina de la que parte la popular ruta de Brañagallones, con lo que el acceso quedó cortado. Estas personas recibieron a media tarde el aviso por parte de las autoridades de confinarse en el refugio a la espera de ver si el fuego remitía y podían bajar por la pista o si, por el contrario, debían quedarse y pernoctar en el refugio. Ese fuego afectaba al tramo entre el Crestón y el Argayu Llobu, a unos tres kilómetros del refugio, según indicó el guarda del equipamiento, José Manuel Prado. En la zona había 28 personas en el refugio (entre ellos huéspedes, visitantes llegados en el tren turístico y montañeros que había por la zona) y otras 14 que estaban en las cabañas de su propiedad que hay en la vega.

Evacuadas 36 personas confinadas por el fuego en Brañagallones

Rafael Cabilla, responsable del tren turístico que llega a Brañagallones, fue sorprendido por el fuego ya en el refugio y, en un principio, no pudo bajar por la tarde con los turistas. "Es un fuego que estaba casi extinguido, pero se reavivó por las altas temperaturas y el viento".

Finalmente, ya avanzada la tarde, las personas que estaban en la zona pudieron ser evacuadas. Una cuba y otro vehículo de Protección Civil llegados a la zona abrían y cerraban la marcha de un convoy en cuyo centro iba el tren turístico (impulsado por un tractor) y los todoterreno de las personas (muchos de ellos ganaderos) que tienen cabañas en la zona. El recorrido, de unos once kilómetros que el tren turístico cubre en una hora aproximadamente, se cubrió sin incidencias, aunque con la huella del fuego visible en un tramo de la pista.

En el refugio de Brañagallones de quedaron tres miembros del personal y tres montañeros allí alojados. "El fuego está un poco alejado. Se ve una gran humareda, pero no lo sientes tan cerca", indicó el gallego Alejandro González, que recibió a través del móvil el aviso de evitar actividades por la montaña cuando realizaba una ruta con un amigo en el Cantu del Osu. Tras volver al refugio, se reunieron con el resto de las personas allí confinadas. "Cuando llegamos la gente estaba en relativa calma porque al poco tiempo ya subió Protección Civil. Y la gente que decidió irse ya pudo hacerlo, pero no vi nerviosismo. La gente estaba bastante tranquila".