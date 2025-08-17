El fuego en Caso obliga a cerrar el refugio de montaña de Brañagallones y desalojar a las seis personas que quedaban allí

El fuego que desde hace varios días azota al concejo de Caso ha obligado a volver a cortar la pista de acceso a Brañagallones y a desalojar de forma definitiva el refugio de montaña ubicado en la zona, que permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. Las llamas, que por ahora no amenazan núcleos poblados, sí están castigando parajes del parque de Redes, reserva de la Biosfera. En las tareas de extinción participan bomberos y personal de cooperativas forestales, ayudados por medios aéreos.

En la jornada del sábado ya fue necesario cortar la pista de acceso a Brañagallones, una popular ruta de montaña, al verse alcanzada por las llamas. La situación obligó a confinar en el refugio de montaña a 42 personas, entre los turistas del refugio y las personas que tienen cabañas en la vega. Un total de 36 de ellas ya fueron evacuadas en mismo sábado mientras que otras seis (tres montañeros hospedados en el refugio y tres miembros del personal) se quedaron en el equipamiento. Estos últimos también fueron avisados en la mañana de este domingo para dejar la instalación.

Personal en las tareas de extinción. / Protección Civil Alto Nalón

"El tema es que la pista ha vuelto a quedar cerrada, no por las llamas, sino por las tareas de extinción Hay vehículos de bomberos trabajando allí y se están utilizando medios aéreos para sofocar el fuego, lo que también puede provocar que caigas piedras y rocas a la pista. Esta mañana nos dieron el aviso para bajar y tampoco tiene sentido que el personal se quede en el refugio si está cerrada la pista de acceso", explicó José Manuel Prado, guarda del refugio.

El fuego parece enfocado ahora hacia Bezanes, en la parte baja de la ruta, pero, por el momento, no afecta a zonas pobladas, según señaló Miguel Fernández, alcalde de Caso, que también indico que bomberos y personal de cooperativas forestales están trabajando en las tareas de extinción.

Cenizas

El fuego está ocasionado la acumulación de cenizas en diversas partes de las Cuencas. La piscina de Turón, en Mieres, informó hoy del cierre de sus instalaciones en redes sociales, ya que "debido a los incendios, está todo lleno de ceniza".

Ola de calor

Por su parte, ante la ola de calor que ha hecho que Baíña superara el récord histórico de mayor temperatura registrada en Asturias, con 42,9 grados el pasado viernes, el Alcalde. Manuel Ángel Álvarez, aseguró que se trata de "una realidad que nadie en su sano juicio puede negar. Solo aquellos que niegan y reniegan de la ciencia se atreven a cuestionarlo, pero no tienen ni un solo argumento. Lo cierto es que las temperaturas cada vez son más elevadas, el clima protagoniza parámetros diferentes a los que hemos conocido durante siglos y los comportamientos son más extremos. Las administraciones tenemos la obligación de tomar medidas, tenemos que reaccionar y prepararnos para lo que viene. Hay que preparar nuestras ciudades y pueblos porque mirar a otro lado no es una opción” señaló Manuel Ángel Álvarez.

El fuego declarado en Caso. / Protección Civil Alto Nalón

“El Principado y los Ayuntamientos tenemos que tomar medidas. Desde Mieres tenemos claro que en Asturias hay tres prioridades: impedir que los montes se conviertan en matorrales que son bombas de relojería para los incendios, preparar los servicios públicos para el cambio climático porque no puede ser que en nuestra comunidad autónoma haya colegios, residencias de personas mayores o centros para personas dependientes sin medios para combatir el calor, y preparar también las ciudades para esta nueva realidad, impulsando un urbanismo más sostenible, priorizando las zonas verdes y arboladas… Contar con corredores verdes y áreas fluviales será de gran ayuda para combatir el aumento de temperaturas, y habrá que valorar otras medidas como impulsar cubiertas vegetales en los edificios”, afirmó el Alcalde de Mieres.

“Para prepararnos contra el cambio climático apostar por la rehabilitación de vivienda y la regeneración urbana es clave. Tenemos que conseguir que los edificios sean más eficientes energéticamente, más sostenibles. Tenemos que utilizar materiales en obra civil que luego irradien menos calor y, por supuesto, hay que aprovechar la tecnología para poder anticiparnos a lo que viene. Y para conseguirlo, los Ayuntamientos necesitamos la ayuda de las otras dos administraciones porque solos no podemos. Aquí juegan un papel importante el Principado y el Gobierno de España” sostuvo el Alcalde.

Durante estos días, y las jornadas anteriores en el mes de julio y agosto, el Ayuntamiento activó los protocolos y medidas para afrontar el aumento de temperaturas. Por ejemplo, en la residencia municipal de personas mayores se activaron las medidas de prevención y protección frente al calor para las personas mayores y el Ayuntamiento cuenta también con un protocolo, desde hace dos años, para modificar los horarios del personal municipal que trabaja en la calle, evitando las horas con temperaturas más altas, y reforzando el avituallamiento de agua fría.