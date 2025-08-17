La Virgen de la Cuarentena está en Asturias: así es el mágico sendero en el que se encuentra

La pandemia del covid-19 confinó al mundo, realzando el placer cotidiano de pasear por la naturaleza. Rutas olvidadas pasaron a ser veneradas, pero lo que ha sucedido con la senda del Peñón, en Mieres, ya es definido por muchos como el "milagro andarín" de la Virgen de la Cuarentena. El viejo trazado del ferrocarril minero de Baltasara, olvidado durante décadas, ha resurgido convertido en un espacio de recreo repleto de sorpresas. Se trata de esculturas, bancos, poemas y dibujos en piedras que atraen a cada vez más paseantes. Un espontáneo y modesto proyecto de carácter personal se ha convertido en un muy contagioso empeño en embellecer un espacio de encuentro. Es el insospechado legado del distanciador coronavirus.

Pequeñas decoraciones en el camino.

Este antiguo sendero minero del Peñón fue redescubierto, tras la reclusión domiciliaria de 2020, a raíz de que el escultor local Tomás Argüelles, un veterano picador jubilado, esculpiera en una piedra el rostro de la Virgen con un niño en brazos. El autor bautizó inicialmente la obra como Virgen del Coronavirus, pero luego optó por la Virgen de la Cuarentena. De inmediato, el lugar se volvió escenario de peregrinación y muchos vecinos comenzaron a dejar cartas, velas e infinidad de adornos, convirtiendo el lugar en un retablo que rememora los duros meses de pandemia. De este pesaroso recuerdo, ha surgido un feliz florecer artístico. Los recodos de la senda que une el casco urbano de Mieres con Rioturbio bajo la espesura de un gastado bosque de castaños dan forma actualmente a un asombroso paseo que conforma en su conjunto un momento. En cada esquina, el paseante encuentra sorpresas en forma, de tallas, poemas o adornos temáticos.

La talla de la Virgen de la Cuarentena.

Tomás Argüelles, ante el éxito que tuvo la Virgen de la Cuarentena, ha seguido trabajando en la ruta con nuevas tallas, unas en roca y otras en madera, como la figura de un caballo, con un perro sobre el lomo, que ha terminado por conformar una pequeña área de descanso con sus bancos y mesas. Posteriormente, rindió homenaje a los senderistas con la talla de una bota, a la que incorporó el popular verso de Antonio Machado "Caminante, no hay camino, se hace camino al andar". Alrededor de este conocido fragmento del poema "Cantares" se han ido incorporando otras composiciones de Machado escritas en piedras de colores. A lo largo de la senda los vecinos han ido colocando infinidad de adornos.

Colaboración

Son muchos los vecinos que han hecho pequeñas aportaciones para que la senda del Peñón se haya convertido en un camino divertido además de un peregrinar hasta la Virgen de la Cuarentena. Pero Valentina López y Daniel Pico son sin duda quienes más han contribuido. Un día pintamos tres piedras y las pusimos junto a la Virgen", explican. Desde entonces han colocado a lo largo de la ruta más de 300 piedras decoradas con diferentes temáticas. "Junto a la escultura que homenajea a los caballos hemos hecho referencia a los animales y en otra zonas hay pinturas sobre el mar o el bosque". La tarea se ha convertido en una afición adictiva. "En breve vamos a decorar un viejo castaño con figuras de madera dedicadas a los niños, don diversos personajes infantiles, como el ratoncito Pérez. Vamos a poner incluso un buzón para que los más pequeños puedan dejar sus deseos", destaca Valentina López.

La ruta del Peñón nace a pocos metros de la popular plaza de Requejo. El lugar forma parte de la historia minera de Mieres. Pese a que el camino fluye en su inicio entre la apodada como catedral de la sidra y la iglesia de San Juan, hasta que Tomás Argüelles decidió tallar la Virgen de la Cuarentena apenas tenía fieles. Es más, durante lustros el camino permaneció casi olvidado, hasta que este minero jubilado aficionado a la escultura y vecinos como Valentina López y Daniel Pico convirtieron la solitaria senda del Peñón en una sala de exposiciones.

Popularidad

Hasta tal punto se ha hecho popular la Virgen de la Cuarentena, y por extensión la senda del Peñón en que está contenida, que el Ayuntamiento de Mieres ha decidido dar difusión a la ruta. El recorrido de unos cinco kilómetros que une Mieres y Rioturbio ha sido señalizado y está siendo promocionado por el Consistorio. "Es increíble la cantidad de gente que pasa cada día por la senda. Ves a deportistas corriendo, en bicicleta, familias con niños, jubilados… Antes de la pandemia sola la utilizábamos cuatro vecinos de los alrededores", destaca Argüelles. Valentina López creció justo al lado, en el barrio de Aguaín. "De niña venía poco, pero ahora vengo casi a diario. La verdad es que está quedando muy guapa y vale la pena que la gente venga a conocerlo. Es cierto que poco a poco se está llenando de vida".

La emergente senda aprovecha un antiguo trazado ferroviario minero, en concreto el conocido como Ferrocarril de Baltasara, puesto en funcionamiento en 1892 por Fábrica de Mieres para sacar la producción de carbón del Grupo Baltasara y llevarla hasta los lavaderos y la factoría. Estuvo en funcionamiento hasta 1984 para luego convertirse en un ramal de la senda verde que recorre La Güeria San Xuan. "La mayoría de la gente utiliza la ruta asfaltada que va por el fondo del valle, pero poco a poco está paseo está ganando adeptos", destacan los vecinos.