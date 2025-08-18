Más de 1.600 escolares participaron en las "excursiones saludables" de Mieres

El programa "Conoce Mieres de forma saludable" consiguió que más de 1.600 alumnos del concejo participaran durante el último curso escolar 2024-2025. La iniciativa, organizada desde la concejalía de Salud, pretende "impulsar hábitos saludables entre la población escolar".

"Queremos también dar a conocer el importante patrimonio cultural y natural de nuestro concejo. Mieres es un lugar que sorprende porque guarda muchos tesoros. Tiene una naturaleza que conquista y un patrimonio industrial de indudable valor. Queremos que nuestra riqueza sea conocida y compartida con los más pequeños, para que conozcan los "tesoros", subrayó la edil Teresa Iglesias.

Según los datos de la concejalía, en el curso escolar participaron en estas actividades 1.614 niños y jóvenes, junto con 191 docentes y monitores. Entre las rutas ya realizadas destacan las salidas nocturnas a Turón con linternas, la visita a La Panerona de Cenera, el recorrido por el valle de Cuna y la ruta de La Rebollá. Cada una de estas propuestas permitió "a los participantes conocer enclaves de gran valor natural y etnográfico, combinando la actividad física con el descubrimiento de historias, leyendas y tradiciones locales".