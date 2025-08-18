Aller prohíbe el riego de huertas y jardines y el llenado de piscinas privadas por la falta de agua en los pueblos
El Alcalde publica un bando donde pide "conciencia ciudadana" y restringe los usos a los "estrictamente domiciliarios"
L. Díaz
Cabañaquinta
Las altas temperaturas y las escasas lluvias de las últimas semanas han llevado al Ayuntamiento de Aller a publicar un bando, firmado por el alcalde, Juan Carlos Iglesias, en el que se prohíbe el "riego de jardines, huertas, parques públicos o privados, llenado de piscinas privadas, baldeo de calles o lavado de vehículos, fuera de establecimientos autorizados".
Tal y como explica el Regidor en el bando, en verano aumenta el consumo de agua, lo que unido a las altas temperaturas y pocas lluvias, "aconseja un uso racional" del agua de abastecimiento que procede de manantiales. "Es necesario que se consuma el agua para usos estrictamente domiciliarios", añade, antes de pedir a los vecinos que actúen con "conciencia ciudadana".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hallada sana y salva la mujer de Langreo que llevaba tres semanas desaparecida
- Covadonga Tomé critica que no se actuara 'a tiempo' para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Susto con final feliz en Langreo: se le rompió una vena y dos policías le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara
- Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano
- El tráfico baja en el Corredor del Nalón tras la aplicación de restricciones para reducir la siniestralidad
- Es un pequeño paso, pero serán necesarias más promociones de vivienda' en la zona tensionada de La Felguera, afirma el Alcalde sobre los 60 pisos que se construyen
- Un Descenso Folklórico del Nalón de récord: habrá más participantes que nunca, 7.200 en 41 embarcaciones