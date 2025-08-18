Aller prohíbe el riego de huertas y jardines y el llenado de piscinas privadas por la falta de agua en los pueblos

El Alcalde publica un bando donde pide "conciencia ciudadana" y restringe los usos a los "estrictamente domiciliarios"

El bando del Alcalde de Aller.

El bando del Alcalde de Aller. / LNE

L. Díaz

Cabañaquinta

Las altas temperaturas y las escasas lluvias de las últimas semanas han llevado al Ayuntamiento de Aller a publicar un bando, firmado por el alcalde, Juan Carlos Iglesias, en el que se prohíbe el "riego de jardines, huertas, parques públicos o privados, llenado de piscinas privadas, baldeo de calles o lavado de vehículos, fuera de establecimientos autorizados".

Tal y como explica el Regidor en el bando, en verano aumenta el consumo de agua, lo que unido a las altas temperaturas y pocas lluvias, "aconseja un uso racional" del agua de abastecimiento que procede de manantiales. "Es necesario que se consuma el agua para usos estrictamente domiciliarios", añade, antes de pedir a los vecinos que actúen con "conciencia ciudadana".

Aller prohíbe el riego de huertas y jardines y el llenado de piscinas privadas por la falta de agua en los pueblos

