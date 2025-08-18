Crece el tráfico desde las Cuencas hacia Oviedo y los polígonos de la zona centro, bajan los desplazamientos a Gijón

Los desplazamientos por carretera en las Cuencas crecen en las vías que comunican con Oviedo y el centro de la región y bajan en la autovía que lleva a Gijón. Así se desprende del mapa de aforos correspondiente a 2024, hecho público por el Principado. El informe, en concreto, registra un aumento del flujo circulatorio en la autovía de los túneles de Riaño y en la carretera de Olloniego, y un descenso en la Autovía Minera.

En la AS-17 –conocida como la autovía de los túneles de Riaño en el tramo que discurre por la comarca del Nalón– hubo el pasado año 16.357 vehículos diarios, por los 15.812 del año anterior (545 más). Esa vía comunica con la "Y" y con la Autovía del Cantábrico y da servicio también a las personas que se desplazan a los centros comerciales y los polígonos del centro de la región. Por su parte, la carretera de Olloniego (que lleva hasta Oviedo tras confluir con la A-66), contabilizó en el punto de medición más próximo a Langreo una media de 4.996 vehículos al día, por los 4.778 que se habían registrado en 2023 (218 más).

Datos

Estos datos contrastan con los de la Autovía Minera, que sufre una caída generalizada del tráfico en todos los puntos de medición. En el tramo que discurre por las Cuencas, entre Mieres y Langreo, se contabilizaron el pasado ejercicio 15.680 vehículos frente a los 16.345 del año anterior (665 menos). A la altura de Bendición y de Grandarrasa no se ofrece una actualización de los datos de 2023, 21.691 y 28.206 vehículos respectivamente. A la altura del enlace de Noreña, hubo el pasado años 22.381 desplazamientos diarios por los 24.213 del ejercicio anterior. Y por el punto más próximo a Gijón pasaron 26.625 coches al día, frente a los 28.310 de 2023.

La autovía entre Mieres y Gijón (AS-I), financiada con cargo a los fondos mineros, entró en servicio en 2003, cuando aún no tenía listos los enlaces. El tráfico se consolidó con la inauguración de las conexiones de La Peña (Mieres) y de Gijón. La primera abrió el 15 de marzo de 2006 y, además de ordenar los accesos a la capital mierense, permitió una conexión directa con la autopista de salida hacia la Meseta. El enlace de Gijón fue abierto al tráfico en febrero de 2007, con lo que quedaron solucionadas las conexiones de entrada a la ciudad y los enlaces con las rondas y el resto de grandes vías de comunicación de la costa asturiana. El enlace de Mudarri fue el que más tardó y no se puso en marcha hasta 2012.

Corredor del Nalón

En el caso del Corredor del Nalón, el tráfico se redujo el pasado año, coincidiendo con la puesta en marcha de las restricciones para tratar de rebajar la elevada siniestralidad en la principal arteria de comunicación de la comarca del Nalón. Esas medidas (que incluyeron limitaciones de velocidad, una llamativa línea continua roja, balizas entre ambos sentidos de la circulación y un radar de tramo) se adoptaron desde principios de 2024, a raíz de la escalada de siniestros graves ocurridos en el Corredor en los meses anteriores. El último de ellos la muerte de dos personas (madre e hijo) el 31 de enero del pasado año.

Según el mapa de aforos correspondiente a 2024, hecho público por el Principado, la circulación en el Corredor del Nalón se redujo en términos generales en la carretera. En su punto de más tráfico (en Riaño, en donde la vía confluye con la Autovía Minera y el acceso a la carretera de Olloniego) el pasado ejercicio hubo una media de 21.409 vehículos diarios, 822 menos que los 22.231 registrados en 2023.