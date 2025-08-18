"Dixebra", "Sacavera" y "Skontra" protagonizan la noche folk de las fiestas de Baíña
La localidad mierense disfrutará de cuatro días de fiestas con teatro y malabares
M. Á. G.
Teatro, malabares, juegos infantiles y mucha música componen el cartel de las fiesta de Baíña, en Mieres, que comienza el jueves 21 de agosto y se prolongarán cuatro días, hasta el lunes. Una de las actividades centrales será la noche folk, en la jornada del sábado, que contará con la actuación de "Sacavera", "Skontra" y "Dixebra".
Los festejos comenzarán el jueves con la representación de la obra "Al rodiu l’horru", a cargo de la compañía "É Vero Teatro", a las 19.30 horas. El viernes, después de l partido de solteros contra casados (19.00 horas) tendrá lugar, a las 21.00, en las antiguas escuelas, la presentación de la exposición "75 años de fiestas de Baíña", con música y servicio de barra.
La actividad del sábado arrancará a las 14.00 horas con una comida de convivencia y a las 18.00 horas será el primer pase de la bandina "Los Collaínos". La lectura del pregón, a cargo de Taquio Álvarez, presidente del Orfeón de Mieres, será a las 19.30 horas. Volverá a actuar la bandina "Los Collaínos" media hora después. A las 22.00 horas llegará la popular noche folk. Habrá transporte gratuito entre Baíña y Mieres hasta las 3.30 horas.
La misa en honor de San Bartolomé, con gaita y tambor, abrirá a las 12.00 los actos del domingo y una hora y media más tarde tendrá lugar la puya’l ramu y la sesión vermú. Por la tarde se organizarán, a las 17.00 horas, juegos tradicionales y a las 19.00 horas habrá malabares con Pablo Picallo. "Asturies Combo" actuará a las 19.00, antes de la sardinada (21.00 horas) y de la verbena, 22.00 hora, con el "Dúo Reflejos", el concurso de disfraces y baile del farolillo.
El domingo será el día del bollu, con tonada alas 19.00 horas. La verbena correrá a cargo de la "Orquesta Waykas" y a las 23.00 habrá un espectáculo luminoso.
