"Dixebra", "Sacavera" y "Skontra" protagonizan la noche folk de las fiestas de Baíña

La localidad mierense disfrutará de cuatro días de fiestas con teatro y malabares

Un concierto de &quot;Dixebra&quot;

Un concierto de "Dixebra" / FERNANDO RODRIGUEZ

M. Á. G.

Baíña (Mieres)

Teatro, malabares, juegos infantiles y mucha música componen el cartel de las fiesta de Baíña, en Mieres, que comienza el jueves 21 de agosto y se prolongarán cuatro días, hasta el lunes. Una de las actividades centrales será la noche folk, en la jornada del sábado, que contará con la actuación de "Sacavera", "Skontra" y "Dixebra".

Los festejos comenzarán el jueves con la representación de la obra "Al rodiu l’horru", a cargo de la compañía "É Vero Teatro", a las 19.30 horas. El viernes, después de l partido de solteros contra casados (19.00 horas) tendrá lugar, a las 21.00, en las antiguas escuelas, la presentación de la exposición "75 años de fiestas de Baíña", con música y servicio de barra.

La actividad del sábado arrancará a las 14.00 horas con una comida de convivencia y a las 18.00 horas será el primer pase de la bandina "Los Collaínos". La lectura del pregón, a cargo de Taquio Álvarez, presidente del Orfeón de Mieres, será a las 19.30 horas. Volverá a actuar la bandina "Los Collaínos" media hora después. A las 22.00 horas llegará la popular noche folk. Habrá transporte gratuito entre Baíña y Mieres hasta las 3.30 horas.

El cartel de las fiestas de Baíña

El cartel de las fiestas de Baíña / LNE

La misa en honor de San Bartolomé, con gaita y tambor, abrirá a las 12.00 los actos del domingo y una hora y media más tarde tendrá lugar la puya’l ramu y la sesión vermú. Por la tarde se organizarán, a las 17.00 horas, juegos tradicionales y a las 19.00 horas habrá malabares con Pablo Picallo. "Asturies Combo" actuará a las 19.00, antes de la sardinada (21.00 horas) y de la verbena, 22.00 hora, con el "Dúo Reflejos", el concurso de disfraces y baile del farolillo.

El domingo será el día del bollu, con tonada alas 19.00 horas. La verbena correrá a cargo de la "Orquesta Waykas" y a las 23.00 habrá un espectáculo luminoso.

