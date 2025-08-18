El "efecto dominó" de la fallida ampliación del centro TIC de El Entrego: la firma Madison, con 160 empleos, inicia su mudanza a Valnalón
La empresa de marketing telefónico dejará el edificio del Pozo Entrego, que será de uso exclusivo para el Centro de Investigación en Nanotecnología
Miguel Á. GUTIÉRREZ
La empresa de marketing telefónico Madison afrontará en a finales de este mes o principios de septiembre el traslado de su actividad a Valnalón, tras abandonar las instalaciones del centro tecnológico del Pozo Entrego, en San Martín del Rey Aurelio. La firma cuenta con 160 trabajadores en su sede del valle del Nalón.
El nuevo destino de las oficinas de la compañía es la Ciudad Industrial de Valnalón, en La Felguera. La firma se mudará a las instalaciones del antiguo telecentro, ubicadas junto al Museo de la Siderurgia. Fue en Valnalón precisamente donde se instaló Madison a su llegada a la cuenca del Nalón en 2005. Allí ocuparon un edificio de oficinas hasta 2014, cuando se produjo su traslado al centro TIC del pozo Entrego (propiedad del Principado) donde comparten el edificio con el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN). Precisamente la ampliación del CINN está en el origen del traslado. Se trata de un centro mixto de investigación creado en el año 2007 por iniciativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Principado y la Universidad de Oviedo que en 2014, al igual que Madison, se instaló en El Entrego.
Mobiliario
Fuentes sindicales señalaron que la plantilla de Madison en la actualidad ronda los 160 trabajadores. El traslado no ha conllevado recortes de plantilla. Según se ha comunicado a los trabajadores, ya se ha llevado a Valnalón parte del mobiliario y de los equipos informáticos y la idea es que el traslado del personal se produzca a finales de este mes o principios del siguiente.
La actividad del CINN ha ido creciendo progresivamente y el espacio que ocupa se ha quedado pequeño tanto por el número de investigadores como por los equipos. Así que el CINN ocupará el espacio que deje libre Madison. El centro de nanotecnología y el de marketing telefónico compartían edificio hasta ahora.
Ordenador cuántico
Junto al actual centro TIC se construirá un nuevo edificio que tendrá una superficie de 1.284 metros cuadrados, distribuida en planta baja y primera planta. Según la memoria del proyecto, ya licitado, se trata de "un edificio funcional y flexible, con espacios interiores polivalentes que permiten su adaptación a distintas actividades. Esto facilitará que los usuarios finales puedan adecuarlo según sus necesidades para dar prioridad a usos productivos", destacó el Principado. La planta baja albergará dos grandes salas destinadas al almacenamiento de aparatos electrónicos.
El inmueble dará cabida al primer ordenador cuántico hecho en España, un proyecto desarrollado por científicos del Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN) y para el que se han logrado siete millones de euros que aporta el Ministerio de Ciencia.
