"Faciendo madreñes", teatro de títeres en La Felguera
La plaza Merediz de La Felguera acoge este miércoles 20 de agosto la representación del espectáculo de títeres "Faciendo Madreñes". Comenzará a las 18.30, frente a la Casa de Cultura. La obra, de unos 60 minutos de duración, cuenta con la dirección artística de Mikel Valdés, y es todo un viaje por la cultura asturiana, apto para todos los públicos. n
