"Faciendo madreñes", teatro de títeres en La Felguera

La plaza Merediz de La Felguera acoge este miércoles 20 de agosto la representación del espectáculo de títeres "Faciendo Madreñes". Comenzará a las 18.30, frente a la Casa de Cultura. La obra, de unos 60 minutos de duración, cuenta con la dirección artística de Mikel Valdés, y es todo un viaje por la cultura asturiana, apto para todos los públicos. n

Reabre al público el bar de las piscinas de Pola de Laviana

Asturias es una fiesta

El fuego en Caso obliga a cerrar el refugio de montaña de Brañagallones y desalojar a las seis personas que quedaban allí

La magia de las fiestas transforma el centro de Pola de Laviana en un gran parque acuático: "Voy a tirarme a bomba"

El Lealtad acaba ganando al Titánico (3-0) tras un primer tiempo igualado en el estreno de la Copa Federación

Las motos, todo un clásico de las fiestas de Laviana: ya van 20 años, "es nuestra pasión"
