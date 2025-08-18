Hallado en un piso de Langreo el cuerpo de una mujer de 61 años que podría llevar un mes muerta

El cuerpo de una mujer de 61 años fue hallado sin vida en la mañana de este lunes en Langreo. Se calcula que la mujer podría llevar fallecida un mes. Fueron los vecinos los que alertaron al no tener noticias suyas y ante el mal olor que salía de la vivienda. Los bomberos llegados al lugar tuvieron que echar la puerta de la vivienda abajo. También se desplazaron a la zona agentes de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación, y de la Policía Local de Langreo.

El hallazgo del cuerpo se produjo en un piso de la plaza Setsa, en pleno centro de La Felguera. Según los testimonios recabados por los agentes, los vecinos no tienen conocimiento de que la mujer tuviera familiares cercanos, al menos en la zona. La Policía sigue buscando a posibles parientes. A la espera del resultado de la autopsia, no parece que se trata de una muerta violenta. Fueron los propios vecinos los que avisaron a los agentes que, al no poder acceder a la vivienda, requirieron la participación de los bomberos, que forzaron la tuvieron que forzar la puerta.

Autopsia

Basándose en las últimas comunicaciones de mensajería móvil y en el avanzado estado de descomposición del cuerpo, se calcula que la mujer pudiera llevar muerta al menos un mes, aunque será la autopsia la que deberá determinarlo con exactitud.