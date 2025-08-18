IU de Langreo reclama ocho millones de euros de fondos regionales para expropiaciones y regenerar el barrio de El Puente

IU de Langreo ha reclamado la inclusión de una partida económica de ocho millones de euros en los presupuestos regionales para costear las expropiaciones que permitan impulsar la regeneración urbana del barrio de El Puente, en La Felguera. Los responsables locales de la coalición pidieron el apoyo del PSOE de Langreo a la propuesta y destacaron el impulso dado al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de El Puente con la llegada de la coalición a la Consejería de Ordenación del Territorio.

Así lo indicó David Álvarez, coordinador de IU en Langreo: "Desde Convocatoria por Llangréu-IU consideramos prioritaria la aprobación y ejecución del plan especial de El Puente para recuperar un barrio muy degradado. Por primera vez en la historia desde la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, que gestionan nuestros compañeros, se ha elaborado un proyecto con intervención pública por la vía de expropiación, que debe complementarse con actuaciones del plan de derribos municipal, estando en vías de aprobación la reserva autonómica de suelo"

Álvarez argumentó que, en las legislaturas anteriores, "por parte de la FSA se descartó la intervención pública y se limitaron a presentar un planeamiento urbanístico con desarrollo íntegro por la iniciativa privada, lo que suponía la imposibilidad de ejecución, por lo que fue rechazado por unanimidad por el Ayuntamiento de Langreo".

El líder local de IU valoró positivamente "la genuina preocupación del PSOE de Langreo por la regeneración del barrio y solicitamos su apoyo para incluir en los Presupuestos Generales del Principado de Asturias de 2026 una partida de 8 millones de euros para financiar las necesarias expropiaciones".

Vecinos

Los vecinos del barrio langreano de El Puente llevan años advirtiendo de que la zona se está convirtiendo en "un gueto" debido a su degradación, acentuada por los 16 años de obras del soterramiento de vías en el concejo. Las obras del soterramiento comenzaron en el año 2009. El tráfico de camiones empezó a ser constante por el barrio, que además se vio "cerrado" con las vallas de la obra. Los trabajos, que inicialmente iban a durar 36 meses, finalmente se extendieron 16 años, un tiempo durante el cual el barrio fue una isla, casi desconectado del resto del casco urbano de Langreo.

Los habitantes de la zona habían reclamado que el PERI fuera más ambicioso, con el derribo de todas las ruinas, que son muchas debido al progresivo abandono; la creación de espacios públicos; confirmar la existencia de promociones de vivienda pública; y, en general, más inversión.

Compromiso

En la visita realizada a Langreo el pasado 12 de agosto, el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico (IU), trasladó su “compromiso” con el barrio langreano de El Puente. “Hay una implicación total por parte de la Consejería” indicó. El Gobierno regional prevé “culminar la reserva regional de suelo este año, lo que nos habilitaría para empezar a pensar en la adquisición de terrenos a lo largo de 2026”, señaló Zapico. La Consejería está redactando el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del barrio de El Puente para la ordenación de los terrenos liberados por el soterramiento del trazado ferroviario.