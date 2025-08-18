Música, "mercáu" y gastronomía en las fiestas de El Pote, que se celebran entre los días 22 y 25

El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, celebrará entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto una de las romerías más populares de las Cuencas: las fiestas de El Pote, en honor a San Bartolomé.

La programación empieza el viernes 22 con el pregón, a las 19.30, de Noelia García, capitana de la marina mercante. A continuación actuará el grupo folclórico "L’Esperteyu". Ya por la noche, desde las 22.30, la primera verbena contará con una de las orquestas de moda en Asturias, el grupo "Beatriz". Con ellos estará Dj Vas Bailar, que repetirá en todos los bailes de El Pote.

Los actos del sábado 23 empiezan por la tarde, desde las 17.00, con pasacalles y los juegos infantiles en el "prau" de la fiesta. La segunda verbena, también a las 22.30, tendrá al grupo "Tatoo".

El domingo 24 amanecerá a las 10.30 con el IX Mercáu Artesanal, con múltiples actividades durante toda la jornada. A las 11.00 actúa "L’Espeteyu", y desde las 12.30 las misa, con la Coral Santa María de Lieres. A continuación, la puya’l ramu y el galardón "Pote de oro" por su labor con las fiestas a Julio González. A la hora de comer habrá paella popular por encargo. Por la tarde, el maratón de tute y parchís, taller de baile asturiano, los "Pandereteros d’Anguañu" y la tercera verbena, con el "Trío Fusión".

El lunes 25 es el de la tradicional jira, desde las 19.00 en el "prau". Antes, concurso de pintura y festival de canción asturiana (desde las 18.30). El baile tendrán desde las 22.00 a la orquesta "Cuarta Calle".