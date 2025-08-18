Música, "mercáu" y gastronomía en las fiestas de El Pote, que se celebran entre los días 22 y 25
El Grupo "Beatriz" protagonizará la primera verbena
L. Díaz
El valle de Santa Bárbara, en San Martín del Rey Aurelio, celebrará entre el viernes 22 y el lunes 25 de agosto una de las romerías más populares de las Cuencas: las fiestas de El Pote, en honor a San Bartolomé.
La programación empieza el viernes 22 con el pregón, a las 19.30, de Noelia García, capitana de la marina mercante. A continuación actuará el grupo folclórico "L’Esperteyu". Ya por la noche, desde las 22.30, la primera verbena contará con una de las orquestas de moda en Asturias, el grupo "Beatriz". Con ellos estará Dj Vas Bailar, que repetirá en todos los bailes de El Pote.
Los actos del sábado 23 empiezan por la tarde, desde las 17.00, con pasacalles y los juegos infantiles en el "prau" de la fiesta. La segunda verbena, también a las 22.30, tendrá al grupo "Tatoo".
El domingo 24 amanecerá a las 10.30 con el IX Mercáu Artesanal, con múltiples actividades durante toda la jornada. A las 11.00 actúa "L’Espeteyu", y desde las 12.30 las misa, con la Coral Santa María de Lieres. A continuación, la puya’l ramu y el galardón "Pote de oro" por su labor con las fiestas a Julio González. A la hora de comer habrá paella popular por encargo. Por la tarde, el maratón de tute y parchís, taller de baile asturiano, los "Pandereteros d’Anguañu" y la tercera verbena, con el "Trío Fusión".
El lunes 25 es el de la tradicional jira, desde las 19.00 en el "prau". Antes, concurso de pintura y festival de canción asturiana (desde las 18.30). El baile tendrán desde las 22.00 a la orquesta "Cuarta Calle".
- Covadonga Tomé critica que no se actuara 'a tiempo' para evitar el derribo de edificios catalogados de Nitrastur (Langreo)
- Baíña, en Mieres, la parrilla de Asturias durante la ola de calor: 'No recuerdo estas temperaturas en la vida; esto mete miedo
- Susto con final feliz en Langreo: se le rompió una vena y dos policías le hicieron un torniquete para evitar que se desangrara
- Personal técnico asesorará durante 45 días los vecinos de Mieres sobre el nuevo plan urbano
- El tráfico baja en el Corredor del Nalón tras la aplicación de restricciones para reducir la siniestralidad
- Evacuadas 36 personas confinadas por el fuego en Brañagallones (Caso): 'La gente estaba bastante tranquila
- Un Descenso Folklórico del Nalón de récord: habrá más participantes que nunca, 7.200 en 41 embarcaciones
- El 98% del agua de Cadasa sale del parque natural de Redes, la mitad para Gijón y Arcelor: así se bebe del 'grifo de Asturias